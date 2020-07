MotoGP 2020: Fabio Quartararo se quedó con el Gran Premio de Andalucía [VIDEO]

Una emocionante carrera se vivió este domingo en España tras realizarse el Gran Premio de Andalucía. El 'Diablo' Quartararo volvió a lucirse en el circuito de Jerez y terminó como primero. Valentino Rossi quedó tercero y regresó al podio después de un año de ausencia.

Los amantes de las motos pueden estar más que conformes con lo visto hace instantes en España. Quartararo empezó de la mejor manera su participación y dominó ampliamente el Gran Premio de Andalucía por lo que en ningún momento puso en peligro su primer puesto.

Es por ello que para muchos no sorprendió que Quartararo sume su segundo triunfo al hilo en esta presente temporada de MotoGP. Sin embargo, la gran victoria del francés no fue lo único resaltante. El italiano Valentino Rossi dio muestras de su vigencia y supo quedarse con el tercer puesto.

Rossi, catalogado como una leyenda viva en MotoGP, no lograba ubicarse entre los tres primeros desde hace un año por lo que sus seguidores estuvieron más que felices. Cabe mencionar que segundo quedó el español Viñales, quien al igual que Quartararo y Rossi, también pertenece a Yamaha.

MotoGP Gran Premio de Andalucía EN VIVO | Minuto a minuto

¡Ganó Quartararo! el francés se queda con la victoria. Viñales y Rossi también alcanzaron podio.

Momento de la verdad. Última vuelta.

Se vienen las últimas 3 vueltas. Rossi se mantiene segundo seguido de Viñales. Nakagami está a 1 segundo de los pilotos de Yamaha que si entran en adelantamientos le puede beneficiar.

Bagnaia se retira de la competencia. Su motor le pasó factura.

Morbildelli presenta problemas cuando venía luchando por un lugar en el podio.

Bagnaia se adelanta a Viñales y ahora apunta a pasar a Rossi.

Impecable lo de Quartararo y ya toma distancia de sus rivales.

Rossi se ubica segundo y sueña con llevarse la victoria.

Oliveira, Binder y Smith tuvieron un accidente en la primera curva.

Quartararo empezó de la mejor manera. Rossi no se queda atrás.

Cabe mencionar que Marc Márquez no participará de la carrera.

Hoy se llevará a cabo la segunda cita para los pilotos de la clase reina, mientras que para los de Moto2 y Moto3 será la tercera carrera de la presente temporada

En breve arranca la jornada del día de hoy.

Arranca la segunda carrera de la temporada en el circuito de Jerez.

¡HORA DE LA VERDAD!

¡Victoria de Bastianini seguido de Marini y Bezzecchi!

Posiciones muy establecidas a falta de 11 vueltas para el final. Bastianini y Marini luchan por la victoria. Por detrás, Bezzecchi deberá defender el último cajón del podio ante Lowes. Canet está 5º en tierra de nadie.

Garzó se cae de su moto, pero no hay consecuencias.

Bastianini sigue manteniendo la distancia con los pilotos del Sky Racing Team. Jorge Martín es el primer español, 5º, seguido de Navarro y Canet.

Turno de Moto2.

¡Suzuki gana la carrera! McPhee y Vietti también se suben al podio.

A falta de 3 vueltas, Alcoba recibe una penalización long lap. Puede que la lucha por el podio se haya acabado para el español.

Alberto Arenas también se cayó y es retirado en camilla.

Sasaki, Migno, Ogura y Masiá se cayeron de sus motos.

Jaume Masiá acaba de batir el tiempo de vuelta rápida con 1:46.060. El español está 10º en estos momentos.

¡Arrancó la carrera de Moto3!

Cabe mencionar que, para esta jornada, Marc Márquez no participará del GP de Andalucía. Es la primera carrera que el español se perderá una competencia de MotoGP.

Sigue todas las incidencias del Gran Premio de Andalucía.

La clasificación GP de Andalucía estuvo plasmada en sorpresas. Por una parte, Fabio Quartararo volvió a liderar la tabla y consiguió su segundo 'pole' de la temporada. Por otra parte, el vigente campeón Marc Márquez no dio ninguna vuelta y no participará de este gran premio.

El piloto de Holanda se sometió el martes 21 de julio a una operación por una fractura en el húmero de su brazo derecho. Cuando salió a la pista se dio cuenta que no estaba en capacidad para poder competir por un lugar en el podio y quedar entre los más rápidos. Por esa razón regresó a su box para seguir su recuperación.

A pesar de no competir, Márquez no perdió la esperanza de lograr el título mundial. El piloto reconoció que prefiere estar al 100% para competir y seguirá entrenando para poder regresar a las pistas lo más pronto posible. Aprovechó para agradecer a sus seguidores por su constante apoyo.

"No puede ser, pero una carrera que no podremos disputar. Hace muchos años que no me saltaba una carrera. Queda campeonato y muchas carreras. Esta tarde ya toca trabajar la rehabilitación para llegar lo mejor posible en Brno", señaló.

El gran ganador de la jornada fue Fabio Quartararo, quien logró el 'pole' y saldrá primera en la carrera."No me sentía bien y el objetivo era la primera fila. No esperaba la pole position. Lo más importante es salir bien mañana", explicó el piloto.

GP Andalucía Parrilla de salida para el Moto GP

- Revisa el orden de salida para el GP Andalucía

1. Fabio Quartararo

2. Maverick Viñales

3. Francesco Bagnaia

4. Valentino Rossi

5. Miguel Oliveira

6. Franco Morbidelli

7. Jack Miller

8. Takaaki Nakagami

9. Brad Binder

10. Joan Mir

11. Danilo Petrucci

12. Pol Espargaró

13. Cal Crutchlow

14. Andrea Dovizioso

15. Johann Zarco

16. Aleix Espargaró

17. Iker Lecuona

18. Tito Rabat

19. Bradley Smith

20. Álex Rins

21. Álex Márquez

NC. Marc Márquez

GP Andalucía horario de la competencia

Carreras España Argentina Perú México MotoE 10:05 a.m. 05:05 a.m. 03:05 a.m. 03:05 a.m. Moto3 11:00 a.m. 06:00 a.m. 04:00 a.m. 04:00 a.m. Moto2 12:20 p.m 07:20 a.m. 05:00 a.m. 05:00 a.m MotoGP 14:00 p.m. 09:00 a.m. 07:00 a.m. 07:00 a.m.

GP Andalucía dónde ver MotoGP

El Mundial de Motociclismo 2020 será transmitido EN VIVO por ESPN 3 (para América del Sur) y DAZN para España.

Circuito de Jerez Ángel Nieto

Ubicación de circuito de Jerez Ángel Nieto