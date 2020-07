GP de Andalucía 2020 MotoGP [GUÍA] revisa la fecha, horarios y canales TV en el Mundial de motociclismo

Moto GP 2020 sigue su programación este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Andalucía, el cual se disputará este domingo en el circuito de Jerez-Ángel Nieto, en España. A continuación, conoce los horarios y todos los detalles de la nueva carrera del mundial de motociclismo.

GP de Andalucía, la nueva carrera de MotoGP

El domingo pasado se estrenó el torneo de motociclismo más aguardado por los amantes del deporte. El Gran Premio de España permitió romper fuegos a la competencia y tuvo dos hechos destacados: el triunfo del francés Fabio Quartararo y la aparatosa caída de Marc Marquez.

Márquez fue operado satisfactoriamente del húmero y se pensaba que sería baja a corto plazo del Mundial de MotoGP, aunque sorprendió con su anunció de que correrá en Andalucía.

En tanto, Quartararo buscará sacar ventaja en Andalucía. "Me veo como un aspirante, pero tenemos que estar concentrados en cada carrera, sabemos que queda mucho en el campeonato, por lo que hay que estar muy concentrado. Lo más importante será no caernos ni cometer errores", señaló.



Es importante precisar que, adicional a la carrera de MotoGP, también se disputará la competencia de Moto2, Moto3 y MotoE en el circuito de Jeréz, por lo que se prevé una jornada apasionante.

Horarios y programación del calendario del GP de Andalucía

Conoce todos los detalles de la programación de esta semana en el mundial de motociclismo.

Viernes 24 de julio (Día de Pruebas 1 y Pruebas 2)

FP1 Moto3: 2:00 a.m. - 2:40 a.m.

FP1 MotoGP: 2:55 a.m. - 3:40 a.m.

FP1 Moto2: 3:55 a.m. - 4:35 a.m.

FP1 MotoE: 4:50 - 5:20 a.m.

FP2 Moto3: 6:15 a.m. - 6:55 a.m.

FP2 MotoGP: 7:10 a.m. - 7:55 a.m.

FP2 Moto2: 8:10 a.m. - 8:50 a.m.

FP2 MotoE: 9:05 a.m. - 9:35 a.m.

Sábado 25 de julio de 2020 (Día de Pruebas 3 y Qualys)

FP3 Moto3: 2:00 a.m. - 2:40 a.m.

FP3 MotoGP: 2:55 a.m. - 3:40 a.m.

FP3 Moto2: 3:55 a.m. - 4:35 a.m.

FP3 MotoE: 4:50 - 5:20 a.m.

Q1 Moto3: 5:35 a.m. - 5:50 a.m.

Q2 Moto3: 6:00 a.m. - 6:15 a.m.

FP4 MotoGP: 6:30 a.m. - 7:00 a.m.

Q1 MotoGP: 7:10 a.m. - 7:25 a.m.

Q2 MotoGP: 7:35 a.m. - 7:50 a.m.

Q1 Moto2: 8:10 a.m. - 8:25 a.m.

Q2 Moto2: 8:35 a.m. - 8:50 a.m.

E-Pole MotoE: 9:05 a.m. - 9:45 a.m.

Domingo 26 de julio

Warm Up de Moto3: 1:20 a.m. - 1:40 a.m.

Warm Up de Moto2: 1:50 a.m. - 2:10 a.m.

Warm Up de MotoGP: 2:20 a.m. - 2:40 a.m.

Carrera Copa del Mundo de MotoE (6 vueltas): 3:05 a.m.

Carrera Moto3 (22 vueltas): 4:00 a.m.

Carrera Moto2 (23 vueltas): 5:20 a.m.

Carrera MotoGP (25 vueltas): 7:00 a.m.

¿A qué hora se realizará el GP de Andalucía 2020 en MotoGP?

Perú: 7:00 a.m.

España: 2:00 p.m.

Ecuador: 7:00 a.m.

Colombia: 7:00 a.m.

Uruguay: 9:00 a.m.

Brasil: 9:00 a.m.

Argentina: 9:00 a.m.

Venezuela: 8:00 a.m.

Chile: 8:00 a.m.

Paraguay: 8:00 a.m.

Bolivia: 8:00 a.m.

Alemania: 2:00 p.m.

Portugal: 1:00 p.m.

Reino Unido: 1:00 p.m.

¿En qué canales ver el GP de Andalucía 2020 en MotoGP?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN, Serie A Pass

Brasil: Serie A Pass

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

México: ESPN

Perú: ESPN

España: Movistar+ y DAZN.

Estados Unidos: ESPN+ y VidGo.