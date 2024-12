A Jonathan Maicelo le apuntaron en la cabeza por robarle cadena de oro

Según su testimonio, los asaltantes eran de otra nacionalidad y que tras las amenazas su personal de venta empezó a entrar en llanto mientras que Jonathan Maicelo cuenta datos adicionales: "En verdad, quise reaccionar pero el otro también me encañonó. Estamos hablando de dos armas. No podía hacer absolutamente nada. Ambos me apuntaron a la cabeza pero guardando la distancia, no me agredieron físicamente. Me quitaron los teléfonos de ventas, una cadena muy costosa de oro que nunca la tengo para afuera pero se notaba el brillo del oro. Me dijeron ‘quítatela y tírala’, un reloj vintage que me costó 25 dólares en Nueva York, lo compré porque me gustó, era del año 89."