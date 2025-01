José Quiñones: peruano clave en la Federación Panamericana de Halterofilia (PAWF)

La prestigiosa revista del movimiento olímpico Inside the Games indicó que “José Quiñones, presidente de la Federación Panamericana de Halterofilia (PAWF), describió acertadamente el 2021 como 'un año complicado'".

Si bien cinco de esos 11 medallistas olímpicos no ingresaron a la versión 2021 del Campeonato Panamericano en Guayaquil, cinco sí lo hicieron.

El Cuarto Juzgado Penal Unipersonal absolvió al exdirectivo de la COP. La jueza Lisdey Bueno Flores sostuvo que durante las diligencias se llegó a establecer que no existen indicios razonables para emitir una condena contra Quiñones Gonzales.

Además, se llegó al punto de que las subcontrataciones de las empresas Taxi Perú Ejecutivo y Alica Tours no violaban ninguna ley, pues no estaba prohibida en ninguna de las cláusulas, por ese motivo no podía calificarse como desventajosas para el Estado.