KM40, mall de Jefferson Farfán, realizará carrera en Lurín: cuándo y cómo participar

El sur de Lima tendrá su propia fiesta runner con "La Ruta KM40", prueba de 7 kilómetros que saldrá del mall KM40 en Lurín el domingo 1 de junio. Cupos limitados a 500 corredores, kit oficial por S/50 e invitados de élite como Gladys Tejeda. Además, música, danza, feria gastronómica y entretenimiento familiar durante todo el día.

La concentración comenzará a las 6:30 a.m. en el estacionamiento del KM40, mall del exjugador Jefferson Farfán. A partir de las 7:30 a.m. habrá una activación física grupal, y la partida oficial será a las 8:30 a.m. La carrera es categoría libre, por lo que aficionados, runners intermedios y atletas experimentados podrán compartir el asfalto en un recorrido de ida y vuelta de 7 km por las vías principales de Lurín.

Entre los inscritos están figuras nacionales del fondo como Gladys Tejeda, Mabe Tamayo, Stalin Carrasco, Andrea Ramírez y Carla Medina, quienes correrán codo a codo con el pelotón y motivarán a los participantes. Los tres primeros puestos de la clasificación general recibirán premios especiales entregados por las marcas patrocinadoras.

Para José Zegarra, gerente de Alta Visione Investments (grupo inversionista del centro comercial): "La zona del Sur Chico está creciendo rápidamente y queremos que KM40 sea más que un espacio comercial; buscamos que sea un punto de encuentro ciudadano. Esta carrera es un primer paso para conectar con la comunidad a través del deporte". Por eso, la jornada incluirá actividades gratuitas hasta la noche: show de danza afro con Marcos Mosquera, DJ en vivo, desfile de modas, feria gastronómica y zonas de juegos, con una asistencia prevista de más de 3 000 visitantes.

Inscripciones y entrega de kits

Costo: S/50 (incluye polo oficial, número y chip de cronometraje).

Registro: hasta agotar cupos en www.finisherdata.com.

hasta agotar cupos en www.finisherdata.com. Retiro de kits: del 22 al 31 de mayo en el Coliseum KM40, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.; presentar DNI y comprobante de inscripción.

El evento cuenta con el apoyo de las marcas ancla del centro comercial —Wong, Coliseum, Smart Fit, Lab Nutrition y Sanna— y la colaboración de las municipalidades de Lurín y Punta Hermosa, que aportan logística y seguridad. La organización confía en consolidar la carrera como una cita anual para corredores y familias del sur de Lima.