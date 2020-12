Mexicano Julián Fernández provocó a Frank Sánchez y terminó recibiendo fulminante nocaut – VIDEO

El último sábado, los amantes de los golpes estuvieron enganchados con una gran cartelera de boxeo que tenía como pelea estelar el duelo entre Canelo Álvarez vs Callum Smith. Si bien el mexicano ratificó por qué es uno de los mejores pugilistas de todos los tiempos, su compatriota Julián Fernández no la pasó nada bien.

Las peleas seguían su curso y era turno de ver en acción a Frank Sánchez y Julián Fernández. El claro favorito era el cubano, quien tenía más experiencia, pero el azteca se tuvo fe y le dio batalla los primeros asaltos.

Incluso, Julián Fernández se confió y comenzó a provocar a Frank Sánchez al hacerle gestos de que le golpee en la cara. Sin embargo, todo iba a llegar a su fin en el séptimo asalto. El cubano acorraló a su rival y lo que vino fue realmente sorprendente.

Sánchez esperó a que Fernández se vaya a una esquina para darle una serie de golpes que el mexicano no pudo evitar. Uno de sus derechazos le dio de lleno en el rostro generando que se caiga inmediatamente.

