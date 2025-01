Canelo Álvarez previo a la ceremonia de pesaje: “Trabajo para hacer historia”

Canelo Álvarez, el luchador habló en la última conferencia de prensa sobre la pelea que va a tener ante Caleb Plant que será por la unificación de los títulos supermedianos del CMB, AMB, OMB y FIB, donde el mexicano fiel a su estilo y concentración tiene claro cuál es su objetivo para la lucha.

La rueda de prensa se llevó a cabo el miércoles 3 de noviembre, donde el peleador inició declarando lo siguiente, "Al final del día para eso trabajo, para hacer historia para que me pongan como uno de los mejores de la historia del boxeo, no solo de México y me siento muy orgulloso y eso es lo que me motiva a seguir en este camino".

Seguidamente también sostuvo, "No aprendí nada. Es diferente, muy diferente cuando estás en el ring, así que no tomo nada de ese día. He enfrentado a muchos buenos boxeadores con el estilo de Caleb que me hicieron sentir cómodo en mi boxeo. Siempre entreno al 100% para el estilo de mi oponente, me preparo totalmente y me gusta la idea de enfrentarlo".

Por otro lado, Álvarez no dudó en referirse a su compatriota el Checo Pérez que también tendrá su participación con su carrera por el Gran Premio México.