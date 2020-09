Djokovic fue sancionado con 280 000 dólares de multa tras su descalificación del US Open 2020

Novak Djokovic recibió malas noticias esta jornada tras confirmarse la multa económica que le aplicó la organización del US Open 2020 por su descalificación por conducta antideportiva y otras reacciones. El tenista deberá pagar un monto de 280 000 dólares a modo de compensación.



Según las disposiciones del Código de Conducta del US Open, Djokovic tendrá que reponer a la organización tal cantidad de dinero luego del escándalo protagonizado en su duelo ante Pablo Carreño, ello luego de que lanzó un pelotazo involuntario a una jueza de línea -quien terminó derrumbada por el golpe-.

Conforme a las disposiciones, el actual número uno del ránking ATP tendrá que abonar 250 000 dólares por haber alcanzado los octavos de final -era la cifra que se había asegurado antes de ese incidente-.



A ello se agrega una penalización de 10 000 dólares por conducta antideportiva al haber conectado un pelotazo involuntario a un árbitro y otros 20 000 por no presentarse a la rueda de prensa virtual posterior al partido -abandonó de forma rauda el Billie Jean King Tennis Center-.

Además, se le suma la pérdida de todos los puntos que había ganado Djokovic, quien perdió su invicto en la temporada tras ese incidente que marcó una página negra en su carrera.

Las disculpas y el incidentes

Djokovic había perdido su servicio por 6-5 contra Pablo Carreño en el primer set y luego, producto de la frustración, hubo no midió la fuerza con la que devolvió una pelota y ésta terminó chocando en el cuello de una jueza de línea, la cual se derrumbó instantáneamente.

Cabe señalar que luego de este incidente él se retiró de la burbuja del US Open y envió sus disculpas a través de redes sociales.

"Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. Revisé a la jueza de línea y el torneo me dijo que gracias a Dios ella se sentía bien. Lamentó mucho haberle causado tanto estrés. Tan involuntario. Tan equivocado. No revelaré su nombre para respetar su privacidad", exclamó de forma arrepentida el tenista.