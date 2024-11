Perú volvió a perder en el Mundial de Vóley Sub 18: cayó 3-1 con República Dominicana

La Selección Peruana de Vóley no pudo ganar en el Mundial de Voley que se desarrolla en México. El sexteto peruano cayó por 3 sets a 1 contra República Dominicana y complica su clasificación a la siguiente etapa.

El equipo peruano empezó con todo el partido, que lo llevó a ganar el primer set por 25-18; sin embargo, las caribeñas le dieron vuelta al marcador y se llevaron el segundo, tercer y cuarto set. Este último Perú estuvo a nada de ganarlo, pero no pudo cerralo.

SIGUE EN VIVO EL PARTIDO ENTRE PERÚ VS. REPÚBLICA DOMINICANA.

Triunfo para República Dominicana por 25-23. Impresionante remontada ante un Perú que no pudo cerrar el partido

Partido apretado. Perú no logra sacar una ventaja que le permita cerrar el partido

No se rinde Perú. Está dando pelea en este tercer set. Tres puntos de ventaja

Desde el comando técnico de Perú piden no más errores no forzados porque Dominicana puede aprovecharlos muy bien

Saque punto para Perú! La líbero de República Dominicana no tuvo una buena recepción.

¡Reñido este set! Perú y República Dominicana están luchando punto a punto. No se dan tregua

Puntazo de zaguero de Perú que Cuevas no puede recepcionar

Sin embargo, las dirigidas por Gina Torrealva ayer no pudieron ante Turquía en su segundo partido y cayeron por 0-3. Los sets de ese encuentro fueron 13-25, 21-25 y 10-25. Por otro lado, República Dominicana no pudo celebrar en su estreno, ya que fueron derrotadas por las turcas, quienes ya se han convertido en las principales protagonistas del Mundial Sub 18.