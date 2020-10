Mister Chip: “Perú parece invencible” – FOTO

La Selección Peruana logró rescatar un empate en su visita a Asunción en el partido que marcó el arranque de las Eliminatorias Qatar 2022. Los de Ricardo Gareca pudieron traerse los tres puntos, pero al final fue 2-2 en el Defensores del Chaco.

Si bien la Selección Peruana no tuvo un buen primer tiempo, para la parte complementaria Ricardo Gareca replanteó posiciones y vaya que la visita mejoró muchísimo. André Carrillo adelantaba a la ‘Bicolor’.

Pero Ángel Romero, que había ingresado minutos antes, logró darle vuelta al resultado. Los de Gareca se fueron con todo por la paridad y otra vez apareció la ‘Culebra’ para picar y decir que sería 2-2 en Asunción.

El duelo entre Perú y Paraguay acaparó la atención de muchas personas, también del famoso estadista Mister Chip. El español no dudó en pronunciarse a través de sus redes sociales por lo que mostró la visita en este inicio de Eliminatorias Qatar 2022.

“Han pasado 3 años, pero todo sigue exactamente igual: Paraguay no le gana a nadie en Asunción, Perú parece invencible, Uruguay no falla en el Centenario, Chile sufre horrores lejos de Santiago, Ecuador no encuentra el rumbo, Argentina colgada de Messi y los árbitros un desastre”, escribió el español en su cuenta de Twitter.

En cuestión de minutos, su publicación generó miles de reacciones por parte de los fanáticos del fútbol. Algunos estuvieron de acuerdo con el comentario de Mister Chip, mientras que otros dijeron que era muy temprano para sacar conclusiones.

Como se recuerda, tras el empate con Paraguay, la Selección Peruana regresó a Lima y ahora tiene la mira puesta en la Selección Brasileña, equipo que debutará esta noche ante su similar de Bolivia.