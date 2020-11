Prensa chilena: Inzhagi potenció a Lapadula y encaja en idea de Gareca

El llamado de Gianluca Lapadula a la selección peruana por el técnico Ricardo Gareca, acción muy oportuna ante las ausencias de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, máximos exponentes del gol en la blanquiroja, en la víspera al partido con la selección chilena correspondiente a la fecha 3 de las Eliminatorias Qatar 2022, tiene sumamente intrigada a la prensa de ese país por todo el aporte que podría representar ‘Lapagol’.

El Mercurio, uno de los diarios de mayor prestigio en Chile, con el objetivo de conocer a qué se enfrentará la defensa de ‘La Roja’ este viernes 13 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago, realizó un informe completo del atacante del Benevento de Italia y para lograrlo se apoyó en la palabra de futbolistas en retiro que jugaron en Italia y conocen sobre la trayectoria de Gianluca Lapadula, la misma que comenzó desde las entrañas del fútbol italiano.

“Así juega Lapadula, el arma que estrenará Perú ante ‘La Roja’”, tituló El Mercurio. Más abajo indicó: un artillero que se curtió en las categorías de ascenso italiano hasta llegar al AC Milán. Zurdo, vivo en área, potente físicamente, aunque “ningún fenómeno” dijo Jorge Vargas, ex futbolista chileno que jugaba como defensa en el calcio italiano al ser consultado por el prestigioso medio de comunicación.

“Aunque estamos hablando de un jugador de la Serie A, Paulo Díaz o (Francisco) Sierralta lo pueden marcar sin problema. El que sí hace diferencia es Carrillo (André), quien es capaz de hacer 80 metros con la pelota y mete goles”, agrega Vargas, confiado de que la defensa de 'La estrella solitaria' no debería de tener problemas para frenarlo.

Por su parte, Mario Salgado, ex futbolista que jugó como delantero en las tres categorías del calcio, hizo una advertencia: “tiene a Filippo Inzaghi como técnico en el Benevento y lo ha potenciado. Yo creo que si lo valoran Filippo Inzaghi y Ricardo Gareca, que fueron delanteros y conocen el oficio, es por algo. Gareca cree que le va a servir a su idea”.

Aunque luego precisó que “traer a un delantero europeo, que acostumbra jugar de espalda, a una eliminatoria, es una incógnita, porque el fútbol sudamericano es frontal”.

Vargas, quien jugó en Reggina, Empoli y Livorno, prosiguió con su análisis. “Puede disparar con ambas piernas, pero siempre busca la zurda. En el área es jodido y siempre trata de ganar la posición. Si juega con espacios también tiene piernas para arrancar en 30 metros. Igual creo es un jugador que nació y se formó en Europa, puesto en la altura de La Paz o en el calor de Barranquilla, se muere”, sentenció.

Por último, Julio Gutiérrez, ex delantero de Pescara, club donde militó Lapadula, puso dos factores importantes sobre la balanza. “Él no tiene nada que ver con Paolo Guerrero en biotipo y estilo, pero se mueve muy bien en el área, ahí es vivo, ataca los espacios y siempre trata de estar un paso adelante del defensor, es inteligente, protege bien la pelota, es de cuidado. La contra es que los compañeros no lo conocen y esa adaptación toma tiempo”.