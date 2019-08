Dota Underlords: hoy comienza WePlay! Open con $15,000 en premios

WePlay! ha creado el torneo más grande hasta la fecha para el primer juego en celulares y PC de Valve, Dota Underlords. Tras unas clasificatorias abiertas con más de 5000 participantes, tenemos al TOP 8 de cada región que se enfrentarán por $15,000 en premios.

El Auto Chess de Valve ha obtenido una popularidad sin precedentes en la plataforma Steam. Miles de jugadores están buscando partidas y están muy atentos a las novedades que trae el juego, ya que los desarrolladores están actualizándolo a cada momento.

El torneo comienza del 1 al 4 de agosto, cada región jugará 5 partidas empezando con el lado europeo y luego el lado norteamericano. Debido a la cantidad masiva de participantes, decidieron aumentar el pozo del premio a $16750 para que los puestos 5 al 8 puedan recibir una recompensa.

‼️Day 1‼️



Today we will have 10 crazy games, 5 for the each gang!



15:00 - 20:00 CEST - Vicious Order

20:00 - 01:00 CEST - Crimson Gang



Don't miss it! Watch @SUNSfanTV,@JoelLarssonGG,@ImpetuousPanda,@swimstrim & @RobAJG casting it at: https://t.co/GLWNdprPee#DotaUnderlords pic.twitter.com/f5J9df1VqC