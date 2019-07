Underlords: cambios en el sistema de rangos y nuevos sets para los héroes

Dota Underlords está actualizándose constantemente, y acaba de anunciar mejoras para su siguiente actualización. Un nuevo sistema de puntos para los rangos de competitivo y nuevos trajes para los personajes de Dota 2 cuando evolucionen al siguiente nivel.

Con la popularidad creciente del juego y la disponibilidad de jugar con otros usuarios sin arriesgar el rango. En la siguiente actualización llegarán los modos de juegos Casual y Ranked, para que puedan disfrutar de las partidas y probar cualquier estrategia diferentes que hayan pensado:

En Casual

- Tu serás emparejado con oponentes del mismo nivel de habilidad

- Podrás buscar partidas en solitario o con amigos.

- Aquí podrás podrás nuevas experimentar nuevas formaciones, o completar esos retos elusivos.

- Retos diarios y logros podrán completarse.

FOTO: Valve

En Ranked

- Solo podrás buscar en modo solitario, y tu rango (Enforcer I, Upstart III, etc) será utilizado para buscar oponentes.

- Los nuevos jugadores para desbloquear el modo Ranked deberán jugar primero 5 partidas en modo Casual. (No se preocupen, las cuentas con al menos una partida en modo multijugador quedarán exonerados)

- Retos diarios y logros podrán completarse.

Rediseñarán todo el sistema de puntajes, ya que gracias a las sugerencias de la comunidad el equipo ha decidido ser más transparente en cómo un jugador pierde su rango o cuando avanza al siguiente. Ahora, podrás observar cuando tu rango sube o baja y no dependerá del rango de tu oponente. Cada vez que obtienes un menor rango recibirás un bono de puntos, y cuando obtienes un rango mayor, será bloqueado y no podrás bajar de alli.

FOTO: Valve

En la siguiente actualización se implementará este sistema, los rangos The Lords of White Spire serán rebajados a Big Boss V y la tabla de puntuaciones será limpiada. La actualización en los rangos tiene 2 objetivos: el público que desea progresar en los retos del juego y el público que desea subir su nivel de habilidad.

Finalmente, el equipo de Dota Underlords mediante su Twitter compartió diferentes capturas de los héroes que recibirán mejoras visuales cuando suban de nivel dentro de las partidas. Los héroes como Queen of Pain, Abaddon, Anti-Mage, entre otros obtendrán sets nuevos. En la fotogalería, más arriba, puedes ver todas las imágenes y si deseas enviar tu diseño envíalo a Valve Software.

All of these sets come from the Dota 2 Workshop community. Is there a set out there you created or love to see implemented? Maybe you'd like to come create new content for Underlords?



Join us! https://t.co/LOe0gahhfw



Tune in tomorrow to see the second half of the new sets.