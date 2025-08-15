Supernova Strikers vía Twitch | A qué hora empieza, cartelera y dónde ver las peleas

Así como La Velada del Año organizada por Ibai Llanos en España, México nos presenta el Supernova Strikers, que no es otra cosa que un evento de box amateur que congregará a influencers, artistas y cómicos, el cual promete ser el más grande en el ámbito hispanoamericano.

Y, como sucedió en la versión española o La Noche Dorada de Perú, el Supernova Strikers mezclará deporte, música y mucho entretenimiento, el mismo que cuenta con la bendición del Consejo Mundial de Boxeo, por lo que la seguridad y el cumplimiento de las reglas estará plenamente garantizado.

Cuándo y dónde será Supernova Strikers

El Supernova Strikers 2025 se celebrará este domingo 17 de agosto de 2025 y tendrá lugar en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, recinto que tiene la capacidad del albergar a unas 20 mil personas.

Dónde ver ONLINE el Supernova Strikers

El Supernova Strikers se podrá ver completamente gratuita vía diversas plataformas digitales, para lo cual no necesitarás pagar ningún tipo de suscripción. Lo puedes ver en Twitch, YouTube, Facebook, TIkTok, pero también en salas de Cinépolis en México, y por medio de DAZN para streaming internacional.

Cronograma del Supernova Strikers 2025.

Sobre el inicio del evento, el domingo 17 de agosto, la gala dará comienzo desde las 17:00 horas (hora del Centro de México).

Supernova Strikers: ¿Cuáles serán las peleas?

Toma nota, porque a continuación te mostraremos el orden de los combates de box que se verá durante la gala del Supernova Strikers 2025: