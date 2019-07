Tencent creará nuevo juego móvil para Pokémon ¿Posible versión Auto Chess?

Pokémon es una franquicia internacional y es conocida en todo el mundo por sus videojuegos como por su animación. La compañía está interesada en un nuevo juego para celulares y le ha dejado esta tarea a Tencent, que últimamente está creando nuevas versiones del género Auto Chess.

FOTO: Drodo Studio

The Pokemon Company está buscando un nuevo juego diferente a todos los existentes, para ello ha elegido a la gigantesca compañia china Tencent. La empresa nipona ha confirmado la creación de un nuevo título, por eso Tencent ha encargado a su equipo asociado Timi Studio realizarlo. Ellos se caracterizan de crear juegos móviles como ya lo hicieron con Arena of Valor o Call of Duty Mobile.

A comienzos de año, un nuevo género de videojuegos salió al estrellato con la creación de Auto Chess. En este juego compramos personajes en una tienda y los ponemos en el campo de batalla para que se enfrenten automáticamente contra otros oponentes, el último jugador en quedar en pie gana la partida.

La posible creación de Pokémon Auto Chess

FOTO: The Pokemon Company

La principal razón para que pueda calzar la versión es la evolución de los pokémones. En Auto Chess, si obtenemos 3 fichas del mismo tipo evolucionan a un segundo nivel y si obtenemos 3 fichas de nivel 2 evolucionan al tercer nivel. En pokémon el sistema de evolución está adaptado a casi todos los personajes del juego, donde tienen en lo habitual hasta 2 evoluciones, siendo más fácil poder adaptarse a Auto Chess.

El añadido final para que esta versión sea un éxito, es la cantidad enorme de personajes y diferentes tipos que existen en Pokémon. Existen 802 pokémones y hasta 18 tipos diferentes, donde podemos encontrar únicos e híbridos. Sin mencionar la gran cantidad de seguidores que tiene en todo el mundo con sus videojuegos, animaciones, mercadería, parques temáticos, aplicaciones, entre otros.

FOTO: Tencent

La posibilidad de su adaptación es muy alta, pues Tencent ha comprado los permisos a Drodo Studio (creador del género) de poder crear su propio Auto Chess en diferentes plataformas. El género está obteniendo mucha competencia ya que existen Auto Chess Mobile (Dragonest), Dota Underlords (Valve), Chess Rush (Tencent) y Dota Auto Chess (Drodo Studio).

Hasta hace unos meses atrás se conocía la creación de nuevas versiones de Auto Chess, de hasta cuatro compañias grandes de videojuegos. Este sería el mejor momento para ver una versión de Pokémon con el sistema de peleas que presenta en Nintendo, pero combinado con las batallas automáticas.

Tencent podría aprovechar el buen momento de Auto Chess y crear un nuevo éxito con la oportunidad que le ha ofrecido The Pokémon Company, eso lo conoceremos con el pasar de los meses. No te olvides de seguir la fanpage de Líbero esports para enterarte las últimas noticias de Dota 2, CSGO, LoL y otros juegos.