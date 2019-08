TI9: Infamous complica su participación en la llave superior

El último día de la fase de grupos empezó, para Infamous Gaming, con una partida que era bastante complicada. Ninjas in Pyjamas, equipo que se encontraba último en la tabla, se enfrentaba a la escuadra peruana con la intención de conseguir unos puntos que los salven de la eliminación.

En la siguiente nota, te contamos que es lo que sucedió en esta primera serie de este cuarto día.

Primera partida

No hay duda, esta ha sido la mejor partida de Infamous Gaming en toda la fase de grupos de The International 2019. Infamous Gaming, se sintió seguro con sus picks desde el inicio. Broodmother (Chris Brown), Juggernaut (K1) y Leshrac (Wisper) dominaron toda la partida y no le permitieron en ningún momento al equipo de Ninjas in Pyjamas recuperarse.

El Troll Warlord (Ace) y el Ember Spirit (Fata) se vieron ampliamente superados y tuvieron que tirar GG en menos de 25 minutos.

Segunda partida

Infamous tenía que asegurar esta partida. Y es que si ganaban, tendrían un pie y medio en la llave ganadora. Por su parte, Ninjas in Pyjamas no podía perder, si no sería eliminado.

Infamous repitió con Broodmother (Chris Luck) y Leshrac (Wisper), pero optaron por darle a K1 un Phantom Lancer. Lamentablemente, un sorpresivo pick de Meepo (Ace) hizo que Infamous se desconcertara y no pudiera en ningún ser controlado por el equipo peruano.

Finalmente el Meepo, junto al Wraith King (Fata) terminaron por darle la victoria a NiP y el empate definitivo.

A Infamous Gaming todavía le falta un juego contra RNG, que determinará si se ubicarán el la llave superior o en la inferior. Por su parte, NiP necesita ganar todas sus partidas si no desea ser eliminado de The International 2019.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)