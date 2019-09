Astralis y AVANGAR a la final del Mundial de Counter Strike

El día de hoy se llevaron a cabo las dos partidas de la semifinal del Mundial de Counter Strike. Fueron dos juegos sumamente intensos y que una vez culminados nos dieron a conocer a los dos finalistas.

En la siguiente nota, te contamos todo lo ocurrido en esta fase semifinal del torneo.

AVANGAR vs Renegades

Para muchos fue una sorpresa que estos equipos llegaran a la final. Renegades y AVANGAR se enfrentaron en un duelo que definiría al primer finalista.

El primer mapa en jugarse fue Mirage. Ambos equipos jugaron con sus mejores estrategias y alargaron la partida a dos Overtimes. Finalmente, AVANGAR se quedaría con la victoria con un marcador de 22-19.

El segundo mapa fue Dust 2 y se notó porque el equipo de CIS eligió este mapa. Durante toda la partida se les notó sumamente cómodo y sacaron una ventaja, culminada la primera mitad, de 5-10. Aunque la verdadera superioridad se dio cuando AVANGAR jugó en el lado CT.

Finalmente, el resultado fue 6-16 a favor de AVANGAR que consiguió la clasificación a la final.

MVP de la partida

Gran parte de que AVANGAR haya llegado a la final es debido a que todos los jugadores del equipo se encuentran en un gran momento pero si tenemos que elegir, en esta partida, a alguno que haya sobresalido ante el resto es Jame. El jugador ruso tuvo un muy desempeño durante la partida apoyando en todo momento a su equipo y consiguiendo gran cantidad de muertes.

Astralis vs NRG

El equipo danés y el equipo de Estados Unidos se enfrentaban en un duelo con tintes de revancha. NRG ya le había ganado a Astralis en la fase de grupos con un marcador de 2-0.

Ahora, en las semifinales, ambos equipos se volvían a cruzar para definir al equipo que se enfrentaría a AVANGAR en la final.

El primer mapa fue Train. A pesar de haber sido un mapa elegido por NRG estos no se sintieron cómodos en ningún momento de la partida. Durante la primera mitad cedieron muchos puntos y terminaron debajo en el marcador con un resultado de 5-10. En la segunda mitad Astralis jugó con menos presión del lado CT y conociendo que solo necesitaban 6 puntos para ganar entraron más relajados y ganaron el duelo en la ronda 26.

El segundo mapa fue Overtrow, mapa donde Astralis se sintió muy cómodo y dominó la primera mitad del mapa, jugando del lado T, terminando la primera mitad con un marcador de 10-5. La segunda mitad fue puro trámite para el equipo de Dinamarca y, aunque perdió algunos puntos, al final logró quedarse con el mapa y con la victoria.

MVP de la partida

A pesar de la derrota, Brehze de NRG fue el mejor jugador de la partida. Consiguió 50 bajas y fue el jugador que más daño hizo. Lamentablemente, Brehze solo no pudo darle la victoria a su equipo. NRG no fue el de las partidas pasadas donde todos brillaban juntos y hacían partidas excelentes, si no que fue un equipo más receloso y se les notó nerviosos.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)