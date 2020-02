PlayStation 4: todo lo que necesitas saber para poder jugar online

El PlayStation 4 te ofrece una gran gama de videojuegos con los cuales puedes pasar horas de horas jugando. Sin embargo, para poder aprovechar las cualidades al máximo, en varias ocasiones es necesario jugar online o en línea. Esto llega hasta tal punto, que hay juegos que específicamente se tienen que jugar de esa manera, pues sin internet no se puede.

No obstante, no es tan sencillo como conectarse a una red WI Fi y ya, la consola te pide una membresía en PS Plus para poder usar las funciones en línea en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en el caso del famoso, Fortnite, no es obligatorio pagar para poder obtener el multijugador online.

En otros ejemplos, como el FIFA 20, PES, GTA, Call of Duty, Dragon Ball, entre otros, sí es necesario el uso del PS Plus. Sin embargo, la membresía no solo te ofrece el hecho de jugar en línea, también te da dos juegos gratis cada mes que son totalmente al azar su precio real y su calidad.

Además te da acceso a una gran cantidad de cosas nuevas que sirven para poder sacarle total provecho a tu PS4. Te facilita bastante el poder comunicarte y conectarte con tus amigos y participar en distintos eventos que organice Sony.

El PS Plus no solo se utiliza para el PlayStation 4, sino que también puede utilizarse en PS3 y PS Vita, claro que no son imprescindibles en las otras consolas para jugar en línea.

¿Cómo se adquiere el PS Plus?

El PS Plus se adquiere en el PlayStation Store de la consola, y los precios pueden variar, pues hay tres tipos de membresía. Además, también se pueden adquirir en físico en distintas tiendas o en locales de Sony, siendo estas unas tarjetas con un código que se introduce al PS4 e inmediatamente obtienes la membresía.

Los precios son: La suscripción por un mes a PS Plus tiene un precio de $9.99 dólares, la de tres meses cuesta $24.99 dólares, mientras que la más cara, pero a la vez la más extensa, tiene un valor de $59.99 dólares y la duración es de doce meses.

¿Qué beneficios te brinda PS Plus?

Los beneficios que te brinda esta membresía son varios y son utilizables en PS3, PS4 y PS Vita.

Son los siguientes: Multigador en línea para PS4, descuentos en el PlayStation Store, accesos a betas y demos exclusivas de algunos juegos, ‘Share Play’ que sirve para compartir juegos, permite guardar los datos de tus videojuegos en la nube, jugar en la Liga Oficial PlayStation y el PlayStation Plus Rewards.

¿Cuándo se presentará el PlayStation 5?

Además de haber realizado esta afirmación, también ha indicado que las reservaciones para obtener la consola estarán disponibles al día siguiente de su lanzamiento. Incluso, colocó fecha para la disponibilidad en América del Norte: 20 de noviembre de 2020 con un precio para el público de 499 dólares.