PlayStation: El sitio oficial de la consola PS5 ya se encuentra disponible

A pesar que se desconoce la fecha exacta para el lanzamiento de PlayStation 5, una filtración indicó que será en el mes de marzo, Sony continúa con el enigma en estos días y aumenta la necesidad de conocer el día, precio y aspecto de la nueva consola.

La empresa japonesa ha decidido abrir una ventana dentro de su sitio web para otorgar información sobre su nueva creación. "PlayStation 5 se acerca. Lanzamiento vacaciones 2020", es el titular de su perfil que recibe a los miles de cibernautas que pretenden conocer las mejoras que se han realizado.

"Hemos comenzado a compartir algunas de las increíbles funciones que puede esperar de PlayStation 5, pero aún no estamos listos para presentar completamente la próxima generación de PlayStation. Regístrese a continuación para estar entre los primeros en recibir actualizaciones a medida que las anunciemos, incluidas noticias sobre la fecha de lanzamiento de PS5, el precio de PS5 y la próxima lista de juegos de lanzamiento de PS5", es el mensaje que sorprende a los seguidores.

PlayStation 5 | Sony pretende una transición dulce hacia PS5

Quedan muchas dudas por desentrañar, pero a pesar de ello, Sony asegura que la transición entre una generación y la pueda será lo más suave posible. A ese acuerdo llegaron los accionistas durante la última junta que presentó los resultados financieros de la compañía.

¿Qué novedad trae PlayStation?

Los directivos japoneses seguirán apostando por los servicios de PlayStation Plus que ha logrado superar su propio récord: cuenta con 38 millones de suscriptores. En términos porcentuales, refiere que de la totalidad de las ventas, el 36.6% hace uso del servicio.

La corporación nipona confía en que estas cifras sigan en ascenso y permita dar paso al cambio de consola sin ningún abrupto, como ha ocurrido en otras ocasiones. Con la salida de PlayStation 5, Sony se ha planteado controlar los costos. ¿La idea? Nivelar la producción para disponer del número adecuado de unidades durante sus primeros pasos.

¿Cuál es el precio de PlayStation 5?

De momento, la compañía no ha dado mayor indicio acerca de su precio, sin embargo, algunas filtraciones indican que el costo de la consola PS5 estará alrededor de 499 dólares.

PlayStation 5 será competible con otros de su generación

Otra de las novedades que presenta la consola PlayStation 5 es que será retrocompatible con sus antecesoras. No obstante, el proceso no se ha explicado en su totaliadad. Por segundo año consecutivo, Sony decidió no acudir al E3 de Los Ángeles: organizará sus propios eventos con el fin de mostrar toda la bondad de su consola.

¿Cuánto vendió PlayStation 4?

Sony reportó una venta lenta de la consola PlayStation 4. Un ritmo muy lento a comparación de años anteriores, sin embargo, esto es comprensible debido a que está en la etapa final de su ciclo vida. Pese a ello, la consola ha vendido 102.8 millones de unidades, en otras palabras, algo que nunca ocurrió con PS1 y Nintendo Wii.