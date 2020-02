Dota 2 | K1 Hector se disculpa por mensajes dirigidos al CEO de Infamous Gaming [VIDEO]

K1 Hector es un jugador profesional de Dota 2, actualmente juega en Beastcoast, y es muy valorado por su gran capacidad por farmear. Hace unas semanas atrás, hizo unos comentarios muy duros contra el CEO de la organización peruana Infamous Gaming.

En una transmisión del stream de Benjaz, en su fanpage de Facebook, hizo party con el hard carry de Beastcoast. Lo que no sabía el core que fue al The International 2019, es que estaba prendido el stream y soltó comentarios muy privados.

Lo que dijo K1 Hector sobre Xtian en el stream de Benjaz

Mientras ambos jugadores buscaban una partida en ranked, Benjaz estuvo hablando con K1 un rato hasta que empezó a decir lo siguiente:

"Él (Xtian) cree que somos retrasados mentales, cree que un viaje a Brasil cuesta $1000 cada uno, está ca****... si me ha robado $50,000, que digo $100,000 se ha ganado ese con****** ... ¿Qué harías tu con $100,000?"

Esto se lo dijo a Benjaz pensando que no estaba en stream, ya que en el momento que K1 se dio cuenta que estaba siendo transmitido, se avergonzó por todo lo que dijo y se molestó con Benjaz por no avisarle antes.

Benjaz le dijo "no te preocupes hay poca gente mirando nadie se va a enterar". Igual muchos youtubers que graban los mejores momentos de streamers llegaron a grabar todo este acontecimiento.

Las disculpas de K1 Hector hacia Xtian

El 4 de febrero del 2020, en la fanpage oficial de K1 Hector dejó el siguiente mensaje:

"Hace unos meses mientras jugaba ranked party con algunos amigos, no me percaté que uno de ellos se encontraba transmitiendo y solté algunos comentarios acerca de Xtian, el manager de Infamous Gaming, diciendo muchas cosas que lamentablemente por morbo de la comunidad terminó siendo exagerado, a lo que voy es que retiro lo dicho, ya que Xtian es una de las personas que nos brindó su apoyo por completo durante nuestra estadía en el equipo y si realicé aquellos comentarios fueron en tono de joda, broma, etc .

Los que me conocen saben que suelo excederme al hablar muchas veces, es por ese motivo que no me animo a hacer transmisiones, si no a cada rato estaría realizando publicaciones de este tipo.

Las disculpas del caso, gracias por tomarse el tiempo de leer el comunicado y saludos a la gente que siempre nos apoya, bendiciones locos. Atte: #eltoro57"

El hard carry de Beastcoast está muy arrepentido por la situación que se generó con Xtian y espera que con este mensaje pueda borrar los problemas generados. ¿Qué piensas sobre la actitud de K1 Hector?

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!