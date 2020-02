Dota 2 | Crean parodia de la canción de The Witcher protagonizada por el Sven

Una de las series más exitosas de Netflix hasta la fecha, ha sido The Witcher. La serie protagonizada por Henry Cavill y que nos cuenta las aventuras de Geralt De Rivia, fue un éxito instantáneo y que sorprendió a todos.

Es por eso, que un usuario en Reddit fanático de The Witcher y de Dota 2, ha creado una divertida parodia de la canción principal de la serie de Netflix llamada “Toss a Coin to Your Witcher”.

Esta canción recibe el nombre de “Toss a Coin to Your Warder” y fue creada por shipostaccessories. A continuación te dejamos la letra completa y más abajo te dejamos la traducción completa para que puedas disfrutar las aventuras de este mítico personaje.

Letra en Inglés

When a humble Bane

graced a duo lane

with Sven the hard carry

along came the pain

From when the rogue knight fought

a toxic brood offlane

her army of spiders at

his cleave did they dismay

They came after me

because I am squishy

broke down my wards and

my team starts to ping

While their early push

minced our tier 3

and so cried my Sven

"gg I feed"

Toss a coin to your warder

oh valiant Sven cleave

oh valiant Sven cleave

toss a coin to your warder

oh valiant Sven cleave

At the edge of the map

we scream to him "gebac

all heroes are missing

you want 2 min repawn?"

He farmed every lane

high on his own flame

with tp boots maelstrom

he starts to blame

He deletes his cache

"delete ur dota trash"

he's a friend of the enemy

so they give him commends

Thats my epic tale

our carry Sven failed

he types out in all chat

"I'm next Sumail"

Toss a coin to your warder

oh valiant Sven cleave

oh valiant Sven cleave

toss a coin to your warder

before I lose sanity

Toss a coin to your warder

oh valiant Sven cleave

oh valiant Sven cleave

Oh

Toss a coin to your warder

before I lose sanity

Toss a coin to your warder

oh valiant Sven cleave

oh valiant Sven cleave

Oh

Toss a coin to your warder

before I lose sanity

Letra en Español

Cuando un humilde Bane

Fue a una Dual Line

Con un Sven Hard Carry

Vino el dolor

Desde cuando el caballero rebelde luchó

Una tóxica brood offlane

Su caballería de arañas con ella

Su cleave (pasiva del Sven) pereció

Vinieron tras de mi

Porque soy débil

Rompiendo mis wards

Mi equipo me empezó a señalar

Con el pusheo temprano

Lastimaron nuestra tier 3

Y mi Sven comenzó a llorar

“GG voy a fedear”

Lanza una moneda al wardeador (support que pone los wards)

Oh valiente Sven Cleave

Oh valiente Sven Cleave

Lanza una moneda al wardeador

Oh valiente Sven Cleave

En el borde del mapa

Le gritamos “Get Back”

Todos los héroes están escondidos

Quieres dos minutos para recuperarte

El farmeó todas las líneas

En la cúspide de su enojo

Con Travel boots y Maelstrom

Empezó a echarnos la culpa

El borró su cache

“borra tu Dota basura”

Es un amigo de los enemigos

Entonces ellos lo recomiendan

Este es mi épico cuento

Sobre nuetro pésimo Sven carry

El escribió en el chat público

“Soy el próximo SumaiL”

Lanza una moneda al wardeador

Oh valiente Sven Cleave

Oh valiente Sven Cleave

Lanza una moneda al wardeador

Antes de que pierda mi cordura

Lanza una moneda al wardeador

Oh valiente Sven Cleave

Oh valiente Sven Cleave

Oh

Lanza una moneda al wardeador

Antes de que pierda mi cordura

Lanza una moneda al wardeador

Oh valiente Sven Cleave

Oh valiente Sven Cleave

Oh

Lanza una moneda al wardeador

Antes de que pierda mi cordura

Acá te dejamos la canción original para que puedas escucharlo con la pista.

Fuente: Reddit