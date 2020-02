Mobile Legends: BangBang Invitational listo para el ONE Esports [VIDEO]

La filial de ONE Esports, ONE Championship ha anunciado el Mobile Legends: Bang Bang Invitational, el primero de dos eventos que tendrá el videojuego en este 2020, donde se repartirán $150,000 en premios.

Carlos Alimurung, CEO de ONE Esports, comentó en un comunicado: “El sudeste asiático está a la vanguardia de los esports móviles y Mobile Legends: Bang Bang ha cultivado y desarrollado una de las comunidades de esports más saludables del mundo".

No solo buscan brindar a la comunidad oportunidades para competir contra los mejores equipos de Mobile Legends: Bang Bang, también busca ejecutar una serie de competencias a nivel mundial que atraiga y cautive a los fanáticos de los deportes electrónicos.

The Mobile Legends: Bang Bang Invitational será el primero de dos torneos para este videojuego organizado en colaboración entre ONE Esports y la desarrolladora Moonton en este 2020. El lugar para este primer evento aún no se ha anunciado.

Lucas Mao, Director de Operaciones de Moonton, agregó: “Estamos realmente entusiasmados con esta colaboración con ONE Esports. Su trayectoria en la producción de producción deportiva basada en la historia nos da la confianza para entrar en una colaboración más larga donde presentaremos no uno sino dos torneos regionales por invitación en 2020".

El director agregó que esta asociación con ONE Esports acelerará aún más el objetivo a largo plazo que tienen en mente, de construir un ecosistema de esports sostenible y dinámico.

¿Que es Mobile Legends: Bang Bang?

Es un juego MOBA para móviles que debutó en el 2016 y ha acumulado más de 500 millones de descargas hasta la fecha. La escena de los deportes electrónicos ha prosperado en Asia, incluso con una Liga Profesional de Mobile Legends en Filipinas, Indonesia, Malasia y Singapur.

Este MOBA también se incluyó en los Juegos del Sudeste Asiático de 2019. Aunque no cuenta con el respaldo de un gigante como Tencent, sigue avanzando especialmente en el sudeste asiático. Parece que Moonton está ansioso por mantener su escena de esports con esta asociación con ONE Esports.

