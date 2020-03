FIFA 20 | Clasificatorios se decidieron por piedra, papel o tijera

Un partido de la ronda de clasificación para la última etapa de la Copa Campeones FUT 20 de FIFA 20 tuvo que ser determinado por una ronda de Piedra, Papel, Tijera virtual cuando sus competidores no podían conectarse entre sí.

El subreddit de la serie FIFA publicó esta mañana informes de problemas de partidos en la ronda de clasificación del torneo de esports, uno de los cuales fue resuelto a favor del jugador roshambo. Otro jugador incumplió una partida de eliminación cuando no pudo conectarse.

Shaun "Brandsha" Galea, un profesional de la competencia FIFA y que actualmente ocupa el segundo lugar en la Liga ePremier de Malta, dice que perdió a través de piedra, papel o tijera cuando él y su oponente, Hasan "Hasoo19" Eker, no pudieron encontrarse o invitarse mutuamente para jugar.

EA Sports anoche hizo una aclaración calificando lo sucedido como "una situación realmente única", y que ningún jugador fue eliminado por piedra, papel, tijera o por incumplimiento de un partido por fallas en los servidores.

