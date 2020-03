Fortnite: Champion Series regresa este 20 de marzo

El día de hoy, Epic Games, desarrolladora del popular Battle Royale Fortnite, lanzaron un comunicado, anunciando que la Champion Series (FNCS) regresará este mes de marzo, iniciando con las competencias en la modalidad de Dúos.

La nueva temporada competitiva estará abierta a jugadores elegibles de Dúos que hayan obtenido la Champion League en Arena y que también hayan habilitado la autenticación de dos factores en sus cuentas de Epic Games.

Un calentamiento antes de la nueva temporada competitiva comenzará con una simulación de entrenamiento a realizarse este fin de semana, del 13 al 15 de marzo, pero la competencia real comenzará la próxima semana. Aún no se proporcionó información sobre los premios.

"Además de la nueva temporada, solo esperen un poco que pronto sabrán más de nosotros sobre los planes que tenemos en nuestro cronograma competitivo para este 2020", dijeron los de Epic Games en su comunicado en twitter.

Habrá dos series de torneos en FNCS esta temporada. Uno será para jugadores en PC y el otro para competidores en consola y móvil. Cada pista tendrá el mismo prizepool, pero sus propios campeones.

