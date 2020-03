League of Legends: parche podría nerkear a Wukong, Nocturne mid y Garen

El diseñador líder de juego de League of Legends, Mark "Scruffy" Yetter, destacó que algunos de los campeones se están poniendo a punta, siendo pulidos para el próximo parche del juego. Y uno de los campeones que está siendo tocado es nada más que el Rey Mono.

Después de la última revisión de Wukong, este se convirtió en una selección o prohibición debido a lo fuerte que es. Recibió un nerf el mismo día que se le hicieron los ajustes, pero no fue suficiente para detener el gran dominio que tiene.

Este personaje se juega en la parte superior, media o jungla, pero está obteniendo un mayor éxito en el carril superior. debido a que se ha vuelto dominante después de su reelaboración, Riot Games buscará volver a nerfear a Wukong en el Parche 10.7.

Otro personaje desequilibrante es Garen, que se convirtió en un elemento básico y solitario después de su reelaborado E (juicio), que aumenta con la velocidad de ataque. Recibió nerfs al igual que Wukong, pero no lo detuvieron en seco y está a la par con Wukong en términos de poder.

Ambos están posicionados en primera y segunda posición como los campeones más elegidos en el carril superior con la tasa de victorias más alta en este momento. Garen también será nerfeado en el parche 10.7.

Patch Preview for 10.7 balance targets. Specific changelists should be previewed tomorrow. pic.twitter.com/r2ieEr00qU