Dota 2: 4 jugadores de Team Aster son puestos en cuarentena por sospecha de Coronavirus

La pandemia generada por el Coronavirus, ha hecho que todos los gobiernos del mundo dispongan una cuarentena absoluta para todos los habitantes. Por otro lado, hay un sector de la población que debe estar en aislamiento debido a que presentan síntomas de este virus y se desea evitar un posible contagio.

China fue uno de los países que aplicó con mayor dureza estas políticas y parece ser que esto afectó a algunos jugadores de Dota 2.

Todo empezó cuando terminó la StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. El último torneo de Dota 2 perteneciente al Dota Pro Circuit en donde Team Aster salió campeón.

Ellos, acaban de llegar a China y para su mala suerte, se les ha informado que 4 de los jugadores del equipo, tendrán que ser puestos en una cuarentena especial ya que se ha confirmado que estuvieron en contacto con personas que tienen Coronavirus.

Estos son:

Pan “Fade” Yi

Ye “BoBoKa” Zhibiao

Lin “Xxs” Jing

Kee “ChYuan” Ng

Esto pudimos comprobarlo a través de las redes sociales de algunos de los jugadores del equipo.

We were informed by government officials that someone on our flight back from Finland has been tested positive for COVID-19. All 4 of us except SCCC will be under quarantined in a designated centre in isolation.