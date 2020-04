Dota 2: todos los cambios en objetos del 7.26a [ESPAÑOL]

Hace unos cuantos días, llegó el parche 7.26. Si bien este no traía muchos cambios, parece que Valve decidió esperar la llegada del martes, para hacer todos los cambios que tenían planeados para Dota 2.

Es por esto que, en la siguiente nota, les presentamos todos los cambios en los ítems del parche 7.26A.

Cambios generales

XP bonus for kill streaks reduced from 30->100 * Level to 20->90 * Level

La experiencia ganada por matar una racha se redujo de 30 -> 100 por nivel a 20 -> por 90 de nivel.

Objetos

BOTA DE VELOCIDAD

- Se cambió de +15% a +45

BOTAS DE PODER

- Se cambió de +15% a +45

BOTAS ARCANAS

- Se cambió de +15% a +45

BOTAS DE FASE

- Se cambió de +15% a +45

- La velocidad al ser activadas se reduce de 22% a 20%

BOTAS DE TRANQUILIDAD

- La velocidad que ganas al estar activas cambió de +26% a +75.

- La velocidad que ganas al estar inactivas cambió de +18% a +50.

GREBAS DEL GUARDIÁN

- Se cambió de +17% a +50.

BOTAS DE VIAJE

- Se cambió de 38/48% a +110/130

PATAS DE ARAÑA

- Se cambió de +28% a +65

BOTAS DE LA FUERZA

- Se cambió de +40% a +115

PASOS BOSCOSOS

- Se cambió de +50% a +140

YASHA

- Se cambió la velocidad ganada de +20 a +8%

ESTILO MANTA

- El bonus de velocidad se cambió de +20 a +8%

SANGE Y YASHA

- El bonus de velocidad se cambió de +30 a +10%

YASHA Y KAYA

- Se cambió el bonus de velocidad de +30 a +10%

TRIDENTE

- Se cambió el bonus de velocidad de +30 a +10%

TAMBOR DE LA RESISTENCIA

- Bonus de velocidad de movimiento se redujo de 13% a 12%

VASIJA ESPIRITUAL

- Proporciona un aura negativa que reduce la regeneración de salud, las curaciones y el robo de vida en un 20% en un área de 1200



- El buff de reducción de regeneración se cambió de de 60% a 35%



- Ya no requiere Wind Lance (ni proporciona bonificación de movimiento)



- El costo de la receta aumentó de 750 a 1000

ANILLO DE BASILIUS

- Se aumentó el precio de la receta de 150 a 175

TOCADO

- Se cambió el precio de la receta de 150 a 200

ANILLO ESPIRITUAL

- El costo de la receta se aumentó de 250 a 300

OFRENDA DE VLADMIR

- El robo de vida se redujo de 25% a 20%

- El costo de la receta se aumentó de 550 a 600

MEKANSM

- Se aumentó el costo de la receta de 950 a 1000

PIPA DE LA PERSPICACIA

. Se aumentó el costo de la receta de 1000 a 1200

ORBE DE LOTO

- El costo de mana se aumentó de 150 a 175

HOJA PLATEADA

- Ya no evita que el enemigo regenere vida de forma completa.

OJO DE SKADI

- Reduce todas las regeneraciones, curaciones y robo de vida en un 35%

NULIFICADOR

- El debuff ya no es disipable

MALLA DE CUCHILLAS

- La inteligencia se redujo de 10 a 8

