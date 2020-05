Dota 2: One Esports anuncia una liga con los mejores equipos de SEA

One Esports, es una de las organizadoras de torneos que más sensación ha causado en los últimos años. A pesar de tener menos de un año de creación, la organizadora de torneos de Indonesia, ha realizado una serie de torneo en la región de SEA que han sido bastante interesantes para todos los fanáticos de Dota 2.

Si bien, ya se tiene confirmado que la ONE Esports Dota 2 Invitational Jakarta ha sido postergada hasta noviembre, su fecha original era en abril, la organización acaba de anunciar una liga regional en SEA con los mejores equipos de esta región.

Esta liga, que es realizada en combinación con IO Esports, busca potenciar el Dota 2 en esta región. Es por eso que han abierto una clasificatoria abierta para conocer a los equipos que jugarán con los ya invitados.

Los registros para la primera clasificatoria serán entre el 22 de mayo y 3 de junio. El segundo registro será entre el 22 de mayo y el 5 de junio.

Cualquier equipo de la región podrá participar, siempre y cuando tengan como mínimo 3 jugadores de los siguientes países: Australia, Brunei, Cambodia, Indonesia, Japan, Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam.

De estas clasificatorias saldrán 3 equipos, dos de la primera y uno de la segunda, que se unirán a los equipos invitados.

Los equipos invitados de forma directa son:

- Fnatic

- TNC Predator

- Team Adroit

- BOOM Esports

- Geek Fam

- T1

- Reality Rift

ONE Esports and IO Esports collaborates to bring you a Dota 2 League for the SEA Region!



Get ready to defend your throne and fight for a prizepool worth US$100,000!



Registration starts now!



More Info: https://t.co/IrOJ0Rr4t6



#ONEDota2 #SEADota pic.twitter.com/qy8zMBSUeV