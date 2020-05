Dota 2: Crean un modelado del Lone Druid con el rostro de AdmiralBulldog [VIDEO]

Uno de los ex jugadores, y ahora streamers, más queridos por la comunidad de Dota 2 es Henrik "AdmiralBulldog" Ahnberg, quien es más conocido por conformar aquel Alliance que salió campeón de The International 2013 después de vencer 3-2 a Natus Vincere en una de las mejores finales en la historia de este torneo.

Uno de los héroes más representativos de este jugador de Dota 2, es Lone Druid. Héroe con el que se volvió muy popular, a pesar de ser muy criticado por tener un pool de héroes muy limitados.

Como les mencionamos anteriormente, AdmiralBulldog ahora se dedica a hacer streams a través de la plataforma de Twitch en donde es uno de los más famosos streamers de Dota 2. Hace unos días, el presentó a través de su streaming algo que realmente sorprendió a todos sus seguidores.

Se trata de un modelado del Lone Druid con el rostro de AdmiralBulldog. Así es, no nos hemos confundido al escribirlo.

El usuario idenficado como Papagui, se tomó el tiempo de construir un modelado del jugador para que cuando el Lone Druid utilice su ultimate True Form, en vez de transformarse en el clásico oso, se transforme en una copia exacta del jugador ex Alliance.

Aquí podemos ver el modelado con mayores detalles.

The real TrueForm of LoneDruid! Made this gift for @AdmiralBulldog in my spare time, hope you like it. pic.twitter.com/Rg01EVlYws