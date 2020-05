Dota 2: Dendi elige su set favorito para el Pudge y no es la Arcana [VIDEO]

Dendi es uno de los jugadores más queridos en la historia de Dota 2. En múltiples ocasiones esto ha quedado demostrado gracias a la gran cantidad de seguidores que tiene en las redes sociales o a la masiva cantidad de gente que se reúne para verlo en sus participaciones en torneos presenciales.

Si bien últimamente no está pasando por su mejor momento, todos recordamos las jugadas que nos regaló con uno de sus héroes insignia: Pudge.

Es por eso que junto a Rivarly, auspiciador de su equipo B8, decidió hacer un video donde ordena todos los sets del Pudge de acuerdo a sus gustos y elige cual es el mejor de todos.

Los Sets favoritos de Dendi

Dendi es muy crítico con los sets del Pudge, no por nada es su mejor héroe, y es por eso que muy pocos sets pueden entrar entre los mejores de este héroe.

Solamente tres sets ocupan el primer puesto en este video: Chains of Black Death, Scavenger of the Basilisk y, como era de esperarse, Murders of Crows. Un set creado por Dendi y que incluso, cuenta con un muñeco de él.

Para sorpresa de muchos, la Arcana del Pudge se ubicó entre la Tier S y A. Finalmente no se pudo decidir y la sacó de la competencia.

En el segundo puesto, siendo el único set que entró a la Tier A, se encuentra Arms of the Bogotyr. Un set bastante interesante que pone al Pudge dentro de un barril de madera.

Si deseas ver como continua la lista, a continuación, te dejamos el video completo.

Una curiosidad bastante interesante del video es que a Dendi no se vuelve loco por el Dragonclaw Hook o el Gancho de Hueso. El cual es uno de los ítems más pedidos del Dota 2. Además de ser uno de los más caros dentro del juego.

Otros sets que podemos encontrar dentro de la lista son: Surgical Precision, también conocido como el Pudge médico, Jolly Reaver o el Pudge pirata.

