Counter Strike: jugadores de Chaos son acusado de usar hacks durante un torneo profesional

Una nueva polémica involucra al Counter Strike americano. En esta ocasión Fallen, capitán del equipo MIBR, acusó a algunos jugadores del equipo CHAOS Esports de hacer trampa durante su enfrentamiento por la cs_summit 6 Online: Norteamérica en donde el equipo de Brasil perdió por 2-1 siendo enviados a la Lower Bracket del torneo.

Según el veterano jugador de Brasil, algunos jugadores de Chaos habrían usado hacks para mejorar su puntería.

Después de estas acusaciones, algunos usuarios empezaron a ver las repeticiones buscando los momentos exactos donde se podrían haber hecho uso de estas trampas.

En esta búsqueda, se encontraron los siguientes clips protagonizados por Nathan “leaf” Orf y Erick “Xeppaa” Bach. El primero de 16 años y el segundo de 19 años.

En los videos, podemos ver como en algunas ocasiones la mira de los jugadores apunta directamente a los jugadores enemigos a pesar de estar cubiertos por el humo de la granada.

Algunas horas después de que esta polémica iniciara, a través de su cuenta de Twitter. Fallen publicó un comunicado diciendo que no se sentía cómodo acusando a alguien de trampa sin pruebas.

"No me gusta acusar a nadie de hacer trampa sin evidencia, ya me han hecho esto en el pasado y puede ser una gran injusticia. Esperemos a que el campeonato descubra que es justo lo que podemos hacer.

Los clips subidos me parecieron sospechosos."