Dota 2: Guía para activar el Modo Anonymous dentro del juego y para qué sirve

Valve está trayendo más novedades a Dota 2 con nuevas herramientas que evitan tener un contacto social peligroso dentro del juego. Para evitar toparte con personas que tengan malas intenciones contigo o simplemente no deseen hacerte pasar un buen rato han incorporado el "Modo Anonymous".

Esta opción al activarla evitará que veamos imágenes de avatar, apodos (nicknames) o mensajes dentro del juego de jugadores que no están en nuestra lista de amigos. Adicionalmente, no podrás ver la información de Gremios en el cual no seas miembro.

Guía para activar el "Modo Anonymous" en Dota 2

Este modo es muy bueno para jugadores que no desean ser molestado por desconocidos en sus partidas o quieran evitar mirar imágenes no aptas para todos. Además, es una buena opción activarlo si eres un jugador nuevo que solo desea pasar un rato entre las partidas y no busca pelear con sus aliados, pues la comunidad es muy tóxica entre desconocidos.

Pasos para activar el "Modo Anonymous"

1| Primero debemos dirigirnos al engranaje de opciones, este se encuentra arriba a la izquierda dentro de Dota 2.

2| En la ventana de opciones, nos dirigiremos a la sección "Social".

3| Aquí, activaremos el cuadro "Anonymous Mode" para que se active este modo.

EL DATO: Si lo quieres desactivar, solo haz click de nuevo en el cuadro de "Anonymous Mode" y sal del juego y vuelve a entrar para que el cambio surja efecto.

¿Qué pasa dentro del juego cuando activo este modo?

Al entrar en un party u observar información detallada de un jugador como su nick o imagen de perfil, nos toparemos con la siguiente forma.

Toda la información del jugador saldrá como "Anonymous" y su imagen de perfil será un fondo vacío. En cuanto a los "Gremios" o "Guilds" no podremos ver lo siguiente: detalles del gremio: mensaje del día, descripción, información sobre los miembros del gremio.

Como ejemplo tenemos al Guild "Choclo con Queso"

Así lo verías sino tuvieras el "Modo Anonymous" activado, viene con su crema de huancaína.

El punto negativo de tener activado este modo, es que dentro de las partidas de Dota 2 puedes encontrarte con jugadores de buena conducta y si desean coordinar contigo no podrás leerlos. Sin embargo, este modo puede ayudar mucho en algunos casos donde los usuarios deseen evitar problemas con desconocidos.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!