Call of Duty League: campeonato será enteramente online

Activision, los responsables tras la Call of Duty League, ha llegado a la decisión de llevar a cabo el campeonato en un formato online. Este fue un acuerdo que se hizo con los diversos equipos, jugadores y staff asociado teniendo en cuenta que el COVID-19 sigue representando un riesgo para los involucrados.

In light of continued COVID-19 health risks, the CDL postseason will be held online. The League and teams are collaborating on additional competitive integrity measures to be taken. More updates to follow in delivering the best experience for all. https://t.co/nyGMEZNAI4