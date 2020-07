Hyper Scape: fecha de salida confirmada para el próximo mes

Hyper Scape, la apuesta de Ubisoft para el género de los battle royale, acaba de compartir los detalles acerca de su lanzamiento que está programado para el mes que viene. Mientras algunos jugadores de PC ya se encuentran disfrutando de este nuevo battle royale, los usuarios de PlayStation 4 o Xbox One ya pueden respirar tranquilos al saber que también ellos podrán disfrutar de este nuevo título cuando salga oficialmente desde el día 11 de agosto.

Hyper Scape Season 1 starts August 11!



Our first season introduces a new weapon, a new hack, new limited-time game modes, a 100-tier Battle Pass, and more.



Oh, and did we mention that Hyper Scape Season 1 is coming to XBOX ONE and PlayStation 4? pic.twitter.com/HneNXHfTMB