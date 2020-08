Claro Gaming Squad Cup: Mira EN VIVO la tercera fecha del torneo de Fortnite

La tercera fecha de Claro Gaming Squad Cup prosigue este viernes y la anterior fecha nos han demostrado que no solo debemos acumular pescados para conseguir muchos puntos. Los últimos squads clasificados fueron Wolves (ex RAZORS PERU), Team Sorbete, The Slows, RTX Team y Heiben.

El próximo viernes 21 de agosto a las 16:00 horas Perú (GMT-5) podrán clasificar 5 equipos más a los playoffs cuyo pozo de premios son 20 mil soles. Esta fecha podrás verlo por las pantallas de Claro Gaming en Twitch bajo la conducción de Rampage y Young Yino, miembros del equipo Logitech, y el Team Claro Gaming conformado por Arandana, Statik, GG Rizi, Gabu, Retrotoro y Oscar Soto.

Todos los espectadores que estén en la transmisión en vivo podrán ganar premios en variadas interacciones entre los narradores y quienes miren las partidas. Además de apoyar a tu equipo favorito, no pierdas la oportunidad de ganar premios valiosos.

EL DATO: Entra al Discord de "CLAROGAMING" aquí.

Esta tercera fecha tendremos la participación de las siguientes escuadras:

ArkamInduraToxic

Thunder of Death

RaGe Peru

Otakusuwu

Peru team

TeamFolnai

EQuality Shark

F.A.D.

La squad Jules

W KEY

TEAM KNG

Team ConoNorte

SQUAD PEPINASON

GTX Clan

Team CLB Peru

Los Nubys

Squad Impact

Cougars

The Seels

Heclex

EL DATO: Puedes ingresar al Twitch de Claro Gaming aquí.

Este Capítulo 2 - Temporda 2 de Fortnite ha demostrado que algunas armas son muy superiores con respecto a otras para asegurarnos los lugares más altos en el battle royale. Por otra parte, en la niebla final el mejor lugar para tomar ventaja son las zonas altas y asegurar tu Victoria Magistral.

Durante cada fecha los equipos estarán dando los mejores kills para llevarse el gran Prize pool: el primer puesto ganará S/. 4.000 y cuatro audífonos Astro A40 (valorizados en S/ 4,000), el segundo puesto S/ 2.000 y cuatro teclados Logitech G815 (valorizados en S/ 3,000) mientras que al tercer puesto se le otorgará S/ 1.000 y cuatro headset Logitech G Pro (valorizados en S/ 2,000).

La organización y transmisión de las partidas está a cargo de ESB (Electronic Sports Broadcasting).

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!