Fortnite: Baila en la pista de baile de Apres Ski durante 10 segundos

La Temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 inició hace diez semanas y, como costumbre en este battle royale, los desafíos están a la orden del día. Uno de ellos involucra bailar en la pista de baile de Apres Ski durante 10 segundos en uno de los puntos más notorios al sur del mapa: Apres Ski.

Luego del evento que marcaba el final de la Temporada 2, El Dispositivo, la isla de Fortnite ha sufrido por unos cambios muy drásticos. Afortunadamente, con el nivel del agua más normalizado, las áreas que debemos visitar ya le han ganado terreno al líquido elemento facilitando un poco más el desplazamiento.

Baila en la pista de baile de Apres Ski durante 10 segundos (Fortnite Temporada 3, semana 10)

Antes de ver el mapa debes saber que cualquier baile de tu colección no será efectivo para completar este desafío en particular, por lo tanto, te aconsejamos que escojas uno de larga duración. ¿Cuentas con bailes cuyo ciclo no exceden los 10 segundos? No te preocupes, ya que puedes encadenar varios bailes de corta duración. Eso obviamente supondrá que tengas acceso rápido a ellos para no perder la cuenta.

En este punto del cuadrante E8 encontrarás una pequeña pista de baile. Esta te esperará dentro de una cabaña con un letrero de neón que dice "DANCE". Todo lo que debes hacer es colocarte sobre la pista de baile con la finalidad de lucir tus pasos de baile durante 10 segundos. Eso te asegurará conseguir rápidamente 35.000 puntos de experiencia.



Foto: composición

Debes considerar que muchos otros jugadores querrán hacer hoy este desafío por su simpleza y por el poco tiempo invertido que este supone. Lo mejor que puedes hacer es prepararte y construir algunas paredes con antelación con el fin de evitar que te arruinen el completar este reto.

Tu mejor opción entonces será completar este desafío en el modo Refriega de Equipos, en donde la facilidad del posicionamiento en el mapa suele ser más veloz y las reapariciones te pueden dar una nueva oportunidad si es que te inhabilitan prematuramente.

En caso que algún punto no haya quedado claro, puedes consultar este video. Buena suerte.

