VALORANT: ¿Cómo hacer remake dentro de las partidas competitivas?

El día de hoy se lanzó un nuevo parche de VALORANT, el nuevo shooter desarrollado por Riot Games, en el cual se reajustaron los poderes de muchos de sus agentes y de algunas de las armas. Además de algunas mejoras en los efectos visuales del juego. A pesar de esto, hubo un detalle que llamó mucho más la atención de los jugadores y de todos aquellos interesados en las partidas competitivas. La posibilidad de hacer remake.

Así es, en su última actualización, Riot Games le brindó a los jugadores la posibilidad de hacer Remake si es que alguno de los equipos empieza la partida con un jugador menos.

Lo primero que debemos tener en consideración, es que solo podremos hacer remake durante la primera etapa del juego. Es decir, durante las primeras 13 rondas. Para esto, un jugador tendrá que desconectarse durante la fase de compra y recién podremos llamar al remake una vez terminada la ronda.

Para llamar al remake, tendremos que escribir /remake en el chat. Esto, abrirá una votación, como en el caso del surrender, y para que esta se ejecute todos los jugadores del equipo tendrán que estar de acuerdo. Los jugadores tendrán toda la fase de compra para tomar una decisión. Una vez termine esta fase, la votación terminará.

Una vez se apruebe el remake, los jugadores que estaban conectados no verán cambios en su MMR o en su experiencia. Además, el juego no aparecerá en tu historial de partidas. Por otro lado, el jugador desconectado verá reducido su MMR además de que se le sancionará como si hubiera abandonado la partida.

Patch 1.07 has arrived with our first Killjoy update, changes to shotguns, a remake option, and those hit reg visual improvements you’ve been asking for. And those are just the highlights! Read the full patch notes here: https://t.co/i5JZBkPYPt pic.twitter.com/BDTl6uIbe9