Dota 2: 6 ciudades que podrían albergar el próximo The International

The International es el evento de Dota 2 más importante a nivel mundial. Incluso, muchos lo consideran como el evento de esports más importante de todos los tiempos. A pesar de que este año el evento tuvo que ser cancelado debido al COVID-19, todos los fanáticos esperan con ansias el 2021 para que se realice The International 10 en la ciudad de Estocolmo, Suecia.

A pesar de ello, estamos seguros que aún faltan muchos mundiales de Dota 2 por vivir y que, hay múltiples ciudades alrededor del mundo que podrían ser candidatas para albergar el evento de Dota 2 más importante del mundo.

1. Kyev, Ucrania

La capital de Ucrania es una de las ciudades con mayor cantidad de fanáticos en la región de CIS y sería la mejor ciudad para albergar el mundial de Dota 2 en caso se desee sorprender a los fanáticos de esta región en particular.

Eso no es todo, y es que Ucrania es un país muy relajado en lo que a obtener la Visa se refiere y no habrían muchos problemas para que los jugadores la consiguieran para llegar al país de Europa.

Finalmente, no olvidemos que esta ciudad encontramos el Palacio Nacional de Artes en donde se realizó The Kiev Major en el 2017. Es decir que, cuentan con la infraestructura necesaria.

2. Manila, Filipinas

Filipinas es uno de los países en SEA con mayor cantidad de fanáticos de Dota 2 alrededor del mundo. A pesar de esto, no ha recibido muchos eventos de Dota 2 en los últimos años siendo, el más importante The Manila Major en el 2016.

Sería una muy buena locación ya que no presenta muchos inconvenientes con el visado y cuenta, con bastantes espacios para realizar este mega evento de los deportes electrónicos. El único problema, y quizás la mayor razón por la que Valve no optaría por Manila como un posible lugar es debido a las reglas Anti Drogas de Filipinas. Y es que, en Valve consideran que estas leyes violan el derecho a la privacidad de los jugadores.

3. Los Ángeles, Estados Unidos

Los Ángeles es una de las ciudades más importantes y conocidas alrededor del mundo. El hogar de Hollywood iba a ser la sede de Los Ángeles Major, que iba a ser el regreso del Dota 2 profesional a los Estados Unidos. Lamentablemente, la pandemia hizo que este sueño se viera frustrado.

A pesar de esto, hay algunos problemas con esta locación. El primero es que resulta un poco injusto regresar a los Estados Unidos pues ya se han realizado 6 The International en este país. El segundo problema radica en el visado pues, las leyes de Estados Unidos muchas veces son impedimento para que lleguen jugadores de regiones como China o Sudamérica.

Finalmente, y esto afecta directamente al público extranjero, Los Ángeles es una ciudad sumamente cara.

4. Kuala Lumpur, Malasia

Malasia es otro de los países en SEA donde el Dota 2 tiene gran cantidad de seguidores. Entonces, en caso Valve quiera premiar al público de esta región, Kuala Lumpur sería el lugar ideal pues las leyes de este país no chocan con el pensamiento de Valve.

El problema radica en que si bien Malasia cuenta con gran número de fanáticos, no es una base comparable a la Filipinas. Por otro lado, si bien Malasia no tiene muchos impedimentos para otorgar Visas, existen algunas naciones que si los tienen. Por ejemplo, los jugadores de Israel.

5. Katowice, Polonia

Katowice y los esports siempre han ido de la mano. En especial si, de deportes electrónicos propiedad de Valve se trata. Y es que, Katowice ha sido utilizada en varias ocasiones para torneos de Counter Strike o Dota 2.

Lamentablemente, esta misma fama con los deportes electrónicos convierten el calendario de eventos del país en uno muy apretado que afectaría los planes de Valve. Finalmente, teniendo en cuenta que en el 2021 The International se hará en Suecia, no parece probable que Valve decida repetir Europa como un continente para realizar su mundial de Dota 2.

6. Lima, Perú

¿Y por qué no? Si bien Sudamérica sigue siendo considerada como una región menor por Valve, es innegable que cada vez más equipos de esta parte del continente está resaltando a nivel mundial y que, Valve ya nos está empezando a considerar de una mejor forma.

Lima sería la ciudad ideal en nuestra región para celebrar un evento de Dota 2 pues, en nuestro país, se encuentra la base más grande de fanáticos sudamericanos. Recordemos que, este año se iba a realizar la ESL One Rio Major de Counter Strike, pero el COVID-19 lo impidió.

Lamentablemente existen muchos problemas para que este sueño de muchos suceda. El principal es que, al ser el primer evento de esports de Valve en nuestro país, no existe un punto de comparación para medir la capacidad de los organizadores. Finalmente, y la mayor preocupación de todos, es el internet. Y es que, para nadie es un secreto que nuestro internet no es el más eficiente y esto podría genera otro "The Shanghái Major" en donde los servidores hacían imposible jugar.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!

Fuente: AFK Gaming