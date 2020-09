Counter Strike: Twistzz da algunos consejos para reducir la toxicidad en los esports

Russel "Twistzz" Van Dulken, es un jugador profesional de Counter Strike que pertenece a la escuadra de Team Liquid. Él es bastante conocido en la escena mundial y es considerado uno de los mejores jugadores actualmente. Es por eso que, decidió aprovechar su popularidad para mandar un mensaje a todos sus seguidores después de que su equipo, fuera eliminado de la ESL Pro League Season 12 a manos de 100 Thieves.

El jugador de origen canadiense, aprovechó su cuenta de Twitter para mandar un mensaje a sus seguidores en donde les daba unos cuantos consejos sobre como podían no ser tan tóxicos y así, crear una comunidad mucho más amigable y empática con los jugadores.

Seems like people forget that every person has feelings so here is a reminder.



1. Think before you comment or speak.

2. Toxicity from a single person gives a platform for other toxic people.

3. Nice comments can go a long way.

4. Every person lives a different life style.