Dota 2: Team Liquid anuncia a Jabbz como su nuevo coach. Conoce más sobre esta nueva incorporación

A pesar de que Valve ha anunciado que el Dota Pro Circuit no se reanudará hasta el próximo año, varios equipos de Dota 2 vienen realizando importantes cambios en sus rosters con miras a llegar lo mejor preparados al circuito profesional organizado por Valve.

Si bien la mayoría de cambios han ocurrido en la región de Asia. Durante los últimos días varios equipos de Europa han venido presentando algunos cambios en sus rosters incorporando o retirando a algunos jugadores.

Pues, el conocido equipo de Team Liquid ha decidido realizar una curiosa incorporación a su equipo de Dota 2. No se trata de un nuevo jugador, si no de un coach. Se trata de Mathis "Jabbz" Friesel, jugador alemán de que ha sido anunciado como el nuevo entrenador del equipo.

El anuncio oficial se hizo a través de las redes sociales de Team Liquid.

Join us as we officially welcome @jabbz1301 to the team as a coach/analyst! 🎉 pic.twitter.com/ylLkgj2AUd