Dota 2: Sylar pide a sus fanáticos ya no ataquen a los miembros de 4AM

Después de dos semanas en que la polémica invadió la escena de Dota 2 en China debido al caso de Eurus y su llegada a Elephant.4AM, las cosas parecen que por fin están llegando a buen puerto a pesar de que algunas personas terminaron más afectadas de lo normal.

Una de estas personas resultó ser Liu "Sylar" Jiajun quien fue anunciado como remplazo de Eurus en el equipo pero al día siguiente del anuncio, se anunció que fue retirado del equipo pues Eurus si llegaría a la alineación.

Ante estos polémicos hechos, que muchos consideran perjudicaron al jugador, cientos de fanáticos de Sylar han estado repudiando a la organización y a los jugadores pues Sylar es un veterano de la escena e indican que lo hecho por 4AM es una falta de respeto.

Debido a esta situación, Sylar decidió utilizar su Weibo personal para emitir un comunicado pidiendo a sus seguidores que paren con los ataques:

Foto: VP Esports

“No dispares más contra Chuan [Chen Yanchuan], la información que obtuvo se basó en la persona en la que confiaba. Todos los que contaron su historia tienen su propio punto de vista y perspectiva, y la verdad nunca podrá aclararse. Antes del almuerzo de ayer, nunca le pregunté a nadie sobre el proceso de todo el asunto, porque no significa nada para mí. Para ser honesto, nunca he culpado a nadie por esto desde el principio. Desde mi propia perspectiva como jugador, pensé más en por qué no tomé una decisión acertada. Lo que hizo fue simplemente pedirme una explicación, e incluso logró obtener la compensación por mí. Yo fui quien le dijo que no lo necesitaba. Este asunto no tuvo nada que ver con mis 3 excompañeros. Entendí tanto por qué me eligieron el 1 de octubre como el resultado ahora. Espero que también dejes de criticar a mis 3 excompañeros. Extiendo un agradecimiento especial a Maybe, incluso por lo que dijo después del drama. Estoy agradecido por la ayuda de BBC y Tao, y por todos los que se preocupan por mí ".