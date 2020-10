Dota 2: Battle Pass The International 10 se despide en 24 horas con estas características

El Battle Pass es uno de los objetos más preciados por los jugadores de Dota 2, pues gracias a este item virtual pueden ganar una gran cantidad de recompensas exclusivas como Arcanas, Personas, Cofres Inmortales, burlas, emoticones y mucho más.

Además, este Pase de Batalla se extendió más tiempo de lo habitual y muchos jugadores han podido llegar a niveles muy altos desde nivel 1 o con las ofertas de verano alcanzar la recompensa más importante que es la Arcana de Windranger de nivel 575.

Battle Pass 2020 de Dota 2 se retira el 9 de octubre

Este viernes 9 de octubre, exactamente a las 04:00 p. m. hora Perú se terminará el Battle Pass The International 10. Todas las compras realizadas han servido para sumar el pozo del próximo Campeonato Mundial de Dota 2 que será celebrado en agosto del 2021 en Estocolmo, Suecia.

Si todavía quieres reclamar algunas de las recompensas exclusivas, recuerda que puedes comprar uno de los paquetes de niveles con 30% de descuento. Máximo puedes comprar 2, pero si compras uno por uno, la opción de dos se deshabilitará por obvias razones. Este paquete de 60 niveles no se puede regalar.

En caso estás buscando llegar al nivel 1000 y quieras reclamar el Aegis Coleccionista de temporada te recomendamos que sigas los pasos de la guía que creamos en Líbero Esports. Si es tu prioridad no esperes hasta mañana y lo mejor es que llegues cuanto antes a tu meta.

Foto: Dota 2

¿Qué características se pierden con el final del Battle Pass?

El Battle Pass ha durado más de 135 días y con ello los jugadores pudieron disfrutar de características únicas que extrañaremos:

Asistentes de juego como tipo de daño recibido.

Información post-partida de oro, experiencia y curación.

Ruedas de chat con voz de casters, temporada y del Laberinto de Aghanim.

Final y cierre de los Guilds/Clanes.

Las marcas de recompensas a los enemigos en partidas.

La Tienda Lateral, muchos han reclamado varias Arcanas aleatorias por las gemas azules.

El Evento Laberinto de Aghanim, mucha rejugabilidad y retador modo de juego.

Para el bienestar de algunos jugadores con computadoras de gama baja, el final del Battle Pass significa que muchos efectos adicionales desaparecerán. Esto podría significar que el videojuego se vuelva más ágil, en caso tenías problemas de rendimiento.

No te olvides de reclamar todas tus recompensas, y si estas cerca de llegar a alguna muy importante busca la forma de alcanzarlo, en caso no desees arrepentirte. Este Battle Pass The International 10 ha sido un éxito, pues está cerca de alcanzar los 40 millones de dólares y ser el pozo más grande en los esports.

