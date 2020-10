Chen Qing, dueño de Vici Gaming: "Eurus se volvió un poco impulsivo y quiso pagar el mismo la trasferencia para ir a 4AM"

Después de que durante un streaming Somnus hablara como había sido la no contratación de Parazzi, y la llegada de Sylar al equipo de Dota 2 Elephant.4AM. La situación en las redes sociales se volvió un poco intensa pues todos querían saber cual era la verdadera historia detrás de tanto drama en el Dota 2 de China.

Pues, el día de ayer, uno de los dueños de Vici Gaming Chen Qing, decidió hacer una transmisión en vivo en donde explicó desde su punto de vista todo el embrollo generado entre 4AM, Paparazzi y Vici Gaming.

Todo esto fue bastante dramático. Hace mucho tiempo Eurus empezó a preguntarme por la próxima temporada y me dijo que quería jugar al lado de Maybe. En ese momento, pensé que 4AM era una buena opción.

Eurus extendió su contrato con nosotros el año pasado.(Su contrato duraba dos años). Se le aumentó el sueldo y, se especificó en el contrato que el jugador debía de jugar mínimo un año con Vici Gaming. Si es que, quería ser transferido en el segundo año, el equipo debería pagar 1.5 millones de libras esterlinas.

En agosto, Eurus me dijo que quería jugar con Maybe y Fy. Aún así, muchos otros equipos ofrecieron grandes sumas por Paparazzi, incluidos Aster y PSG.LGD. 4AM ni siquiera era el postor más alto. Aún así, Eurus quería jugar con Maybe y Fy y presentó el contrato antes a 4AM.