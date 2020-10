Dota 2: por cuarta vez consecutiva, Kuroky no jugará con Team Nigma por su lesión

El día de mañana Team Nigma, uno de los mejores equipos de Dota 2 en todo Europa, hará su debut en la ESL One Germany 2020 en contra del equipo de Yellow Submarine. Un equipo conocido dentro de Europa por participar en varios torneos Tier 2.

Lamentablemente, y como viene siendo ya una costumbre en los últimos torneos que los subcampeones de The International 2019 han participado, no podrán hacerlo con su roster completo. Esta triste noticia fue anunciada a través del Twitter oficial del equipo.

Unfortunately, @NigmaKuroky is still recovering and won’t be playing in #ESLOne Germany, but we’re happy that @rmN_dota will continue as our stand-in.



Please wish him well and join us tomorrow for our opening series against @yesdota2 at 17:00 CET⚔️#StarsAlign pic.twitter.com/mkXItHM5vl