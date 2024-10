Warzone: Conoce el personaje ucraniano que se ha hecho viral

Cuando se estrenó Warzone, el Battle Royale de la saga Call of Duty , se dio prioridad a que los personajes (llamados operadores en el juego) sean de diferentes países, teniendo incluso representación latinoamericana con Mara, quien es oriunda de Venezuela. Esta moda de operadores arrancó en Modern Warfare (2019) y continuó extendiéndose hacia las demás entregas.

Foto: Difusión

Desde los foros de Reddit se ha viralizado la idea de un usuario, quien comentó que en Warzone no existe una bandera para representar Ucrania, pero proponiendo que los jugadores utilicen al operador Yegor de nacionalidad ucraniana durante sus partidas en el Battle Royale, así como en Modern Warfare (2019)

Los comentarios no se hicieron esperar, con usuarios diciendo que le gustaría ver una sala repleta de varias personas utilizando a Yegor, mientras que otros se burlaron de la propuesta asegurando que esto "no iba a cambiar nada" y calificándolos de "verdaderos activistas" por usar a un personaje en un videojuego. Otras personas aprovecharon la publicación para lamentar que no haya una bandera ucraniana dentro del juego y todo podría deberse a temas legales.