¿Peligra el Dota 2 en América? Casters y jugadores reclaman que Valve ha dejado abandonada la escena profesional en Estados Unidos

El día de ayer, les comentamos que la organización europea de CR4ZY había tomado la decisión de cerrar operaciones, de forma temporal, y dejar como agentes libres a sus equipos de Dota 2, Counter Strike y Rainbow Six.

Esta noticia que sorprendió a toda la comunidad a nivel mundial, ha revivido un debate que desde hace varios meses venía estando en boca de todos: ¿Por qué Valve tiene abandonada el Dota 2 profesional en especial en Estados Unidos?

Hace unos meses, y ante la insistencia de la comunidad y profesionales del Dota 2, Valve lanzó un comunicado donde explicó como el COVID-19 había afectado al Dota Pro Circuit y como este, recién sería retomado en el 2021. A pesar de que este comunicado calmó las aguas, hay algunos factores que han vuelto a poner a Valve en el ojo de la tormenta.

Si bien, que CR4ZY haya cerrado operaciones fue la gota que rebalsó el vaso, la polémica ya había empezado cuando Riot Games anunció que realizaría el Worlds 2020 de forma presencial en Shanghái. Desde ese momento, muchos se preguntaron por qué Valve no ayudaba a los equipos profesionales de Dota 2 como lo hacía Riot Games con los equipos de League of Legends.

Uno de los primeros en expresar su molestia con Valve fue David "MoonMeander" Tan, ex jugador de CR4ZY quien compartió el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter.

$120,000,000 goes into Valve’s pocket from the community while the only form of communication you will get will be their “$40 Million Dollars” Tweet soon. Meanwhile no tournament set for NA has been confirmed for the rest of 2020. Even DPC league is not clearly laid out. W H Y