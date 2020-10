Dota 2: MoOz jugará la Aorus League Impostor Edition con el equipo de Havan Liberty

La Aours League Impostor Edition dará comienzo el día de hoy. El torneo, que reúne algunas de las mejores organizaciones de Dota 2 de Sudamérica, ha conseguido llamar mucho la atención por los equipos brasileros que competirán durante el torneo. Uno de los que más llama la atención, es la escuadra de Havan Liberty que reúne a los antiguos miembros de Midas Club.

Lamentablemente el día de hoy, a tan solo unas horas de su debut en contra del equipo peruano de Egoboys, Filipe "Astini" Astini manager del equipo informó que el roster del equipo sufriría algunos cambios.

Fala galera, hoje vai começar uma peladinha aqui no SA, Aorus League. Jogaremos com:



1. @rdodota

2. @hFn_k3 (Standin)

3. @Sexydota

4. @moozdota (Standin)

5. @Dusterdota @havanliberty



Como é SA usaremos 2 standins que tem time. Continuamos buscando players para irmos pro EU. — Astini (@filipeastini) October 5, 2020

Como podemos ver en el tweet oficial, el equipo de Brasil contará con la incorporación de William "hFn" Medeiros, que fue separado de la organización de CR4ZY, y con Joel Mori "MoOz" Ozambela, que actualmente es coach de Beastcoast. Equipo que no participará en el torneo.

Si bien la separación de Thiolicor es algo que llama bastante la atención. Lo que más sorprendió a todo el mundo fue la separación de Hyko del equipo que actualmente venía siendo uno de los mejores midlaners de Dota 2 en Brasil.

O @lucashyko não tem a senha do twitter dele então não anunciou nada. O que ele me informou é que quitou o dota para tentar algo mais estável (um concurso) e se não der certo ano que vem ele vê de voltar pro Dota quando tiver DPC. — Astini (@filipeastini) October 5, 2020

El propio Astini se encargó de explicar lo ocurrido con Hyko. El jugador de Brasil tomó la decisión de dejar no solo el equipo, si no dejar el Dota 2 profesional por un tiempo. Esto, con la intención de buscar oportunidades en nuevos juegos. En caso no encuentro algún nuevo juego en el que volverse profesional, volverá al Dota 2 una vez se reinicie el Dota Pro Circuit.

