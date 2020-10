CR4ZY anuncia que decidió disolver sus equipos de Dota 2, Counter Strike y Rainbow 6

Desde que se estableció una cuarentena mundial debido al COVID-19, los deportes electrónicos tuvieron que adaptarse a la nueva realidad que ha regido durante el año. A pesar de que se realizaron muchos torneos de forma online, muchas organizaciones de diversas partes del mundo tuvieron que cerrar sus puertas o despedirse de sus escuadras pues no resultaba rentable mantenerlas.

Si bien estos casos abundaron en la región de SEA, y parecía que ya no ocurrirían estos caso, el día de hoy se hizo oficial la primera organización de esports en nuestra región que decidió darle de baja a sus equipos de esports.

El comunicado oficial fue compartido a través del Twitter oficial de CR4ZY en donde expresaron las razones de esta separación.

⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ This year has been really challenging and eventful but now it's time to focus on the next chapter. Huge thanks to our Dota 2 and CS:GO teams on everything they did under the CR4ZY banner.



📃 Read the full update: https://t.co/IdByf7BDCh pic.twitter.com/0TjeDyGKgD