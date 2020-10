Dota 2: Aorus League tendrá temática de Among Us y equipos sudamericanos

Tras varias semanas sin torneos de Dota 2 en la región de Sudamérica, 4D Esports confirma la realización de una nueva edición de Aorus League con el estilo de Among Us patrocinado por Rivalry y Aorus. El formato y las imágenes de la transmisión contarán con diseños basados en el popular videojuego multijugador de rol.

El último torneo que se realizó en nuestra región fue BTS Pro Series Season 3 Americas. Si bien este evento unió la región completa de América, finalizó el 22 de septiembre y estarían marcando casi dos semanas sin ningún torneo de Dota 2.

Con un divertido anuncio los casters de 4D Esports participan en una reunión de emergencia de Among Us, en esta discuten sobre su último torneo que fue The Great American Rivalry y que desde entonces no hicieron otro más, hasta aparece un cameo de Mr.Choco.

Detalles del torneo Aorus League Impostor Edition

Todavía los equipos participantes no han sido anunciados en la fanpage oficial de 4D Esports, sin embargo, la web Liquipedia de Dota 2 ha confirmado el formato, fechas, equipos, casters y hasta el pozo. Repasemos los detalles a continuación:

Formato del torneo

Serán 10 equipos invitados.

Fase de Grupos: dos grupos de cinco equipos. Todos contra todos al Mejor de 2.

Playoffs: Llave de doble eliminación, todas las partidas al Mejor de 3. La Gran Final al Mejor de 5.

Equipos confirmados

Hasta el momento estos equipos aparecen, pueden ser modificados hasta que se anuncie más información en las redes oficiales.

Infamous

0-900

Infinity Esports

Havan Liberty

Vira-Lata Caramelo

Team Unknown

G-pride

Egoboys

Incubus Gaming

Omega Gaming

Pozo y fechas del torneo

El torneo contará con $10 000 de pozo y el campeón ganará $5000. El torneo empezará el lunes 5 de octubre y finalizará el viernes 16 de octubre. Los encuentros de cada fecha todavía no han sido anunciados.

Casters y Talento

Imperius - Luis Cuadros

- Luis Cuadros MrChoco - Rikardo Mendoza Mattos

- Rikardo Mendoza Mattos Blue - Marco Espinoza

- Marco Espinoza CaosFenix - William Morera

- William Morera Flapjack - Julian Carbajal

Transmisión oficial del torneo

Todo el torneo será transmitido por Facebook Gaming en 4D Esports aquí.

Los grandes ausentes: Beastcoast y Thunder Predator

A falta de torneos en la región de Sudamérica sorprende que no hayan sido anunciados los dos equipos más fuertes de esta región que son Beastcoast y Thunder Predator. Los 10 equipos participantes han sido completados en la web de Dota 2 Liquipedia, por lo que ambos conjuntos no estarían presentes.

Esta situación suele suceder cuando están confirmando su participación en otro torneo cercano, para evitar chocar con posibles horarios. Probablemente se anuncie muy pronto algún torneo, ya que estos equipos como los de Norteamérica están en un descanso de casi dos semanas sin competitivo.

