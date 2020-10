Dota 2: Puppey confiesa como funciona la comunicación entre los jugadores de Team Secret [VIDEO]

El día de hoy, Team Secret consiguió su primera victoria en la ESL One Germany 2020 en contra de Tempo. Como es costumbre en los torneos de Dota 2 organizados por ESL, después de la partida se toman un tiempo para analizar el juego y si es posible, entrevistar a uno de los jugadores.

Justamente, en esta ocasión, tuvieron la oportunidad de entrevistar al capitán de Team Secret, Clement "Puppey" Ivanov.

Durante la entrevista, uno de los panelistas aprovechó la oportunidad para preguntarle a Puppey como era la comunicación entre los jugadores del equipo pues, este elemento es uno de los más importantes al momento de sacar la partida adelante.

La respuesta del capitán fue la siguiente:

"What are the communications like in Team Secret?"



Zai/YapzOr: 🤡🤡

Nisha: HIT! HIT! HIT! 😠

Matu: 🧀🧠

Puppey: 🤨 pic.twitter.com/sTFlPz5RfS